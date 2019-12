Macron a odbory se neshodli na svátečním příměří, stávky ve Francii pokračují

27. 12. 2019

Ani Štědrý den nepřinesl úlevu cestujícím ve Francii, když stávka v dopravě pokračovala čtvrtým týdnem a zruinovala plány tisíců lidí na oslavu svátků s blízkými.

Mnozí lidé se v poslední chvíli snažili najít alternativní řešení, když tisíce vlaků nevyjely nebo měly zpoždění - a taxislužba, sdílené jízdy a půjčovny aut nedokázaly ztrátu nahradit.

Prezident Emmanuel Macron vyzval protestující ke svátečnímu příměří, avšak jednání mezi vládou a odbory minulý týden nedokázala najít společnou řeč.

A stávkující tvrdí, že během svátků nezastaví protest, pokud úřady nezruší plány na nahrazení současných 42 penzijních modelů jediným.

K dalším jednáním má dojít až 7. ledna. Vláda tvrdí, že změny jsou nutné kvůli vytvoření spravedlivějšího penzijního systému.

Avšak pracujícím vadí zařazení takzvaného pivotního věku 64 let, do nějž by lidé měli pracovat, aby získali plnou penzi - což je o dva roky více, než činí oficiální věk odchodu do důchodu.

