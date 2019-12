23. 12. 2019

Lebeděv vlastní londýnský deník Evening Standard. Je podivné, že list vedl kampaň za zvolení Johnsona ve volbách, i když čtenářská obec deníku je převážnou většinou proevropská.Je zatím záhadou, co je příčinou toho, že Johnson nechce zveřejnit parlamentní zprávu o ruském vlivu v britské politice. Johnson odmítl fakta, že Rusko zasáhlo do referenda o brexitu.Je pozoruhodné, že po svém volebním vítězství ho šel Boris Johnson oslavovat s Alexandrem Lebeděvem, důstojníkem ruské tajné služby, s hodností plukovníka, který je absolventem institu KGB "Rudá zástava". Jako mladý špion složil Lebeděv na první správě KGB. V pozdních thatcherovských letech pracoval na sovětském velvyslanectví v Londýně. V roce 2009 si Alexander Lebeděv koupil majoritní podíl v londýnském deníku Evening Standard.Sporná historie Lebeděvovy rodiny Borisi Johnsonovi nikdy nebránila v tom, aby se s ní přátelil. Jako primátor Londýna Johnson opakovaně navštěvoval Leběděvových luxusní palác v městě Ronti v Itálii a Jevgenijovi mejdany v Londýně v roce 2010. Johnson lítal opakovaně na luxusní víkendy v italské vile. V dubnu 2018, na vrcholu krize po otravě bývalého britského špiona Sergeje Skripala se Johnson vydal letecky do Perugie bez své ochranky. (Zastával v té době místo ministra zahraničí.) Následujícího ráno byl vyfotografován na místním letišti, ve zmačkaných šatech, se zmačkaným obličejem a zřejmě v kocovině.Co bylo důvodem této jeho cesty? Johnson to odmítá vysvětlit. V září tvrdil Alexandr Leběděv deníku Guardian, že Johnson v jejich italském paláci tentokrát nebyl. O dva měsíce později přiznal, že tam byl.V Rusku se Alexander Lebeděv stylizuje do opozičníka, do oběti oficiálního pronásledování. Podporuje nezávislý časopis Novaja gazeta. Ve skutečnosti však má vřelé vztahy ke Kremlu. V roce 2014 veřejně podpořil ruskou anexi Krymu, kde Lebeděv vlastní v přímořském letovisku Alušta hotelový komplex. V roce 2017 Lebeděv na Krymu uspořádal mediální sympozium. Řekl v ruské televizi, že jeho účelem bylo napravit falešný obraz situace na Krymu, který šíří "zaujatá" západní média.Lebeděvovi tvrdí, že jejich činnost v britských médiích je altruistická a nemá nic společného s temnou globální agendou Moskvy.Podrobnosti v angličtině ZDE