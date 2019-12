Vánočního Hamáčka do každé rodiny!

20. 12. 2019 / Karel Dolejší

V syrském Idlíbu to letos nebeský personál bere vážně zgruntu. Rusko-asadovští andělé usilovně, dnem i nocí, shazují dárečky na nemocnice, školy, pekárny, tržiště, mešity, uprchlické tábory i na soukromé obytné domy ZDE . Kam se hrabou služby České pošty! To je bomba!

Podle odhadů OSN v poslední syrské opoziční provincii pobývají zhruba tři miliony lidí, z toho asi milion dětí - vesměs uprchlíků z bývalých opozičních území. Až je i odsud íránsko-rusko-asadovská ofenzíva vyžene, zamíří řada z nich do Turecka, které už ovšem další uprchlíky nechce. Ale co to plácám - masivní exodus již přece dávno probíhá ZDE. A je také primární příčinou oživeného přísunu uprchlíků do Řecka ZDE.

V této situaci český ministr vnitra Hamáček odmítá apel řecké vlády, aby Praha přijala alespoň řádově desítky nezletilých bez doprovodu, žádá předem jmenovitý seznam a ironizuje řeckou argumentaci řečmi o Afgháncích a Pákistáncích ZDE. Zní to jistě logicky - v Sýrii, a v Idlíbu zejména, přece najdete Afghánce a Pákistánce doslova na každém rohu...

Zatímco Německo je ochotno relokalizovat žadatele o azyl na své území a Španělsko se bez zbytečných řečí stalo novou hlavní evropskou cílovou destinací, Česko je hrdé, že neudělá vůbec nic. A nejhlasitěji to deklamuje ministr za stranu, v jejímž dlouhodobém programu se sprosté slovo "solidarita" vyskytuje celkem osmkrát ZDE (pdf).

***

V ČSSD si to možná raději dodnes nezjistili, nicméně Ježíšek byl podle křesťanské tradice uprchlík. Když jeho rodina utíkala před pronásledováním do Egypta, nenašel se tam kupodivu žádný "informovaný" ouřada, který by v příchodu nezletilé osoby bez dokladů spatřoval nesmírné nebezpečí pro celý stát. To víte - lidé tenkrát byli ještě hloupí a zaostalí. Nedokázali každého předem prokouknout.

Ale dnes? Co naděláte. Pro zachování evropské křesťanské tradice, k níž se ještě nedávno antiklerikální sociální demokraté nyní tak zapáleně hlásí, je samozřejmě nezbytné něco obětovat. V tomto případě samotného ducha zachraňované tradice. Podle ní byl totiž Ježíš mj. i tím, kdo zbavil zděděné náboženství úzkoprsých nacionálních omezení a udělal z něj záležitost pro všechny lidi bez rozdílu. Pro Krista už neexistoval nějaký vyvolený národ, všichni lidé si byli rovni - dokonce i Hamáčkovi Afghánci a Pákistánci. Jinými slovy, byl to houby vlastenec a nezodpovědný sluníčkář. Jako ministr vnitra by nepochybně zcela pohořel. To se už nesmí dál tolerovat.

Moudrý Hamáček dobře ví, že co syrský prezident činí, jistě dobře činí. Nenechá se zmást falešnými ohledy na uprchlíky, kteří se snaží utéct před peklem na zemi rozpoutaným spřátelenými socialisty ze syrské strany Baas. Nevděčníky prchající před vánočními dárky z kouzelného pytle Santa Asada tedy Hamáček zapírá, odmítá i to, že by vůbec mohlo jít o Syřany, že by mohlo jít o děti.

V Česku tak pomalu vzniká nová vánoční tradice: Naše, lidová, vlastenecky obezřetná, nesentimentální, podporující klidné, nevzrušené hamáčkování kapra se salátem u normalizačního vysílání babišovize. Smrádek a teploučko.

Jen se toho nebojte a skandujte se mnou: Vánočního Hamáčka do každé rodiny!