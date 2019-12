Šašci dělají z politiky přirozeně... cirkus

na to, že britští voliči nevzali v potaz řadu obrovských problémů, které brexit přinese z hlediska a jež mohou mít fatální dopad na jejich životy a na budoucnost celé země. Zvítězilo jednoduché politické heslo "get brexit done", které politický šašek Johnson stále a stále do omrzení opéakoval. To bylo vlastně vše, co rozhodlo. Klaun v čele absurdní hry o moc, kde racionalita nemá prostor a význam.