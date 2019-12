Návrat polského Donalda

18. 12. 2019

Donald Tusk se vrací do polské politiky hyperaktivitou v médiích. Když přede dvěma týdny skončilo jeho funkční období předsedy Evropské rady, propagoval svou novou knihu, vyzval k demonstracím proti vládní justiční reformě, kritizoval vládní program sociálních transferů a její postoj ke změně klimatu na skončeném summitu v Madridu. Kromě toho naznačuje, že by ještě mohl kandidovat na prezidenta.

V listopadu byl Tusk zvolen předsedou Evropské lidové strany (EPP), aliance středových a středopravicových uskupení, které představuje největší frakci v Evropském parlamentu. Tato prestižní role zajišťuje, že Tusk dokáže hrát mezinárodní roli. Ale znamená také, že má významný vliv na stranu, kterou kdysi vedl, Občanskou platformu (PO), která je dlouholetou členkou EPP.

Tusk se v listopadu rozhodl, že v roce 2020 nebude kandidovat na prezidenta. Tvrdil, že jeho reputace byla poškozena útoky ve veřejných médiích a že podle průzkumů je stále považován za tvář některých nepopulárních rozhodnutí vlády sahajících do doby jeho premiérování (2007-2014).

Nicméně v rozhovoru pro tabloid Super Express Tusk prohlásil, že nevylučuje kandidaturu v roce 2025. To by mohlo vysvětlovat, proč se tolik snaží obnovit své postavení v polské politice. Indikuje to také, že jeho důvěra ve stávající opoziční představitele kandidující na prezidenta je poněkud omezená, protože potenciální Tuskova kandidatura v roce 2025 jaksi předpokládá, že Andrzej Duda zvítězí v roce 2020.

Tusk minulý týden představil svou knihu "Čestně" (Szczerze). Má být přímým popisem jeho funkčního období v čele Evropské rady.

V nedávném rozhovoru prohlásil, že by Poláci neměli očekávat, že ostatní členské státy budou proti polské reformě justice bojovat tvrději, než jsou ochotni Poláci samotní. Tvrdil, že proti reformě je třeba pořádat demonstrace.

Kritizoval také vládní vlajkovou loď v oblasti sociálních výdajů, program dětských přídavků (500+) a tvrdil, že jde o riskantní přístup k veřejným výdajům, který by si nezvolil, když byl v úřadě.

Ve věci změny klimatu obvinil premiéra Morawieckého, že lže ohledně výsledku summitu EU, který se konal minulý týden v Bruselu. Polsku se podařilo vyhnout se závazku k nulovým emisím do roku 2050, na němž se shodli ostatní členové unie.

Tusk tvrdí, že v žádném ohledu nejde o úspěch, protože to znamená, že Polsko prostě získalo šest měsíců na rozmyšlenou, zda se bude podílet na klimatické politice EU a bude mít přitom přístup k solidárním fondům unie.

Přiznal, že téma bylo během jeho vlády zanedbáno, protože nebyly k dispozici žádné evropské fondy, ale nyní je situace jiná a existují "odměny" za účast na úsilí ohledně "čistého vzduchu a záchrany planety".

