Americké ozbrojené síly jsou "marginální", když Čína a Rusko sílí

1. 11. 2019

Americké ozbrojené síly jsou silnější než dříve, ale nemají kapacitu vést více než jednu válku s hlavní mocností, zatímco protivníci jako Čína a Rusko se stávají ambicióznějšími, uvádí publikace 2020 Index of U.S. Military Strength.

Thinktank Heritage Foundation zveřejnil ve středu pětisetstránkovou zprávu, která hodnotí čtyři složky amerických ozbrojených sil a jejich jaderný arzenál jako "marginální" - na základě početnosti personálu, vybavení a dalších faktorů, všímá si Fred Lucas.

To znamená střed pětistupňové škály, která směřuje "velice slabé" k "velice silné".

V subkategorii se pozemní armáda umístila jako "velmi silná" v oblasti připravenosti, ale celkové skóre bylo stále marginální. Námořní pěchota zlepšila své celkové skóre ze "slabé" z indexu pro rok 2018.

Zpráva vyzývá k posílení armády na 50 brigádních bojových týmů, námořnictva na 400 bojových plavidel a 624 útočných letounů, vytvoření letectva o 1 200 stíhacích/bombardovacích letounech a námořní pěchoty s 36 prapory. Nic z toho by neznamenalo dramatický růst.

Vojenská modernizace prováděná Čínou a Ruskem nese své plody. Tito protivníci zkoumají možnosti, jak vyvážit silné stránky Američanů a jejich vojenské výhody. Rusko investuje do hypersonických zbraní, rušivých kybernetických schopností a moderních letounů, nasazuje své bombardéry ve Venezuele a Jižní Africe. Čína investuje do protilodních balistických raket, hypersonických střel a umělé inteligence, zatímco výrazně posiluje počty a schopnosti vojenského námořnictva.

Publikace Index of U.S. Military Strenght nebere v úvahu politické kalkulace ohledně toho, kde by měly být americké ozbrojené síly nasazeny, ale místo toho zkoumá jejich připravenost.

Podrobnosti v angličtině: ZDE