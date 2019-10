V Británii se budou 12. prosince konat všeobecné volby

30. 10. 2019



Poslanci britské Dolní sněmovny v úterý večer nakonec schválili 438 hlasy vůči 20 (s většinou 418 hlasy) předčasné volby na 12. prosince, poté, co Jeremy Corbyn nařídil labouristickým poslancům, aby toto hlasování schválili. Budou to první předvánoční volby od roku 1923.



Liberální demokraté a skotští nacionalisté se zdrželi hlasování poté, co bylo odmítnuto jimi preferované datum 9. prosince. Téměř polovina labouristických poslanců v Dolní sněmovně vůbec nebyla, někteří hlasovali proti. Někteří obviňovali labouristické činitele pro poslaneckou disciplínu, že vyvolali chaos.







Dolní sněmovna bude příští středu rozpuštěna a bude následovat krátká předvolební kampaň, pokud Johnsonův zákon o volbách 12. prosince Horní sněmovna schválí, což se očekává.



Výsledky všeobecných voleb jsou velmi těžko předpověditelné, protože ve většinovém systému budou zápolit o moc čtyři hlavní strany, konzervativci, labouristé, liberální demokraté a Brexit Party. Ve Skotsku zřejmě drtivou čarou zvítězí protibrexitoví skotští nacionalisté.



Brexit Party se bude snažit ukrást voliče konzervativcům prosazováním divokého brexitu, zatímco liberální demokraté budou usilovat o úplné zrušení brexitu.



Podle průzkumů veřejného mínění mají konzervativci nad labouristy náskok asi deseti procentních bodů, je to asi poloviční náskok, jaký měla před volbami v červnu 2017 Theresa Mayová, když je prohrála.



Labouristé byli po dlouhé měsíce rozhádáni, zda mají souhlasit s novým referendem o brexitu, nebo s všeobecnými volbami. Více než stovka labouristických poslanců se nyní zdržela hlasování a 11 labouristů hlasovalo proti všeobecným volbám 12. prosince.



Podrobnosti v angličtině



Dolní sněmovna bude příští středu rozpuštěna a bude následovat krátká předvolební kampaň, pokud Johnsonův zákon o volbách 12. prosince Horní sněmovna schválí, což se očekává.Výsledky všeobecných voleb jsou velmi těžko předpověditelné, protože ve většinovém systému budou zápolit o moc čtyři hlavní strany, konzervativci, labouristé, liberální demokraté a Brexit Party. Ve Skotsku zřejmě drtivou čarou zvítězí protibrexitoví skotští nacionalisté.Brexit Party se bude snažit ukrást voliče konzervativcům prosazováním divokého brexitu, zatímco liberální demokraté budou usilovat o úplné zrušení brexitu.Podle průzkumů veřejného mínění mají konzervativci nad labouristy náskok asi deseti procentních bodů, je to asi poloviční náskok, jaký měla před volbami v červnu 2017 Theresa Mayová, když je prohrála.Labouristé byli po dlouhé měsíce rozhádáni, zda mají souhlasit s novým referendem o brexitu, nebo s všeobecnými volbami. Více než stovka labouristických poslanců se nyní zdržela hlasování a 11 labouristů hlasovalo proti všeobecným volbám 12. prosince.Podrobnosti v angličtině ZDE

0