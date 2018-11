Trolling je typická infekce, rozhoduje zranitelnost (nesoudržnost) společnosti

" Primárním cílem Českých elfů je účinně bojovat proti organizovaným a řízeným manipulacím v digitálním prostoru. Ne reportovat Facebooku podezření na fake accounts a harrassment ze strany obyčejných uživatelů, byť agresivních, koncových adresátů dezinformací, které lze při troše shovívavosti považovat nejspíše za oběti (aniž by si tím měly vysloužit soucit)."

Je pro mě překvapující, že i lidé, kteří jsou každodenními rezidenty digitální agory, a kteří musejí velmi dobře vnímat způsob, jakým řízené manipulace zneužívají právě konceptu svobody slova tím, že zahltí prostor demagogií s cílem destruovat diskurs (s lidmi, kteří stavějí na nesmyslných premisách, nelze vést diskusi, rozhodně ne v digitálním prosotoru), plédují za zachování statusu quo.

Mezi tím se na sítích začaly oběvovat schematické reakce, které nejčastěji zneužívají následujících narativů:

Jde o trolling v jiném zájmu (elfové jsou probruselští trollové) - nesmyslný konstrukt, troll je z podstaty věci jedinec či entita šířící manipulaci na zadání, elfové žádné nemají a podložená kritika institucí reprezentujících sdílené hodnoty jim nevadí, je vítána. Cílem je vyvracet přízemní i více sofistikovanou demagogii, jejímž terčem je evropské soužití v rámci EU, jelikož to je obsahová součást trollingu.

- snaha dsikreditovat paralelou s totalitní tajnou službou a očernit obviněním z něčeho, co je společenský považováno za podlé a nepřípustné. Běžná propagandistická taktika snažit se démonizovat jedince či skupinu, jejíž záměr i aktivity jsou neslučitelné s uvedenou definicí. V současných podmínkách dochází často k naprosto bizarní snaze zcela převrátit smysl určitého fenoménu, jako např. když Tomio Okamura označuje své kritiky za "fašisty". Ve skutečnosti jsou to trollové, kdo buď řízeně nebo spontánně šíří zpravodajsky produkovanou ihnformaci a samozřejmě to dělají z velké části pod falešnou identitou (zpravodajská praktika). Cílem elfů není donášet na "oběti" takové zpravodajské hry, ale odhalovat zdroje informací a jejich management. Tvrzení, že odhalování záměrných informačních podvodů je prkatika totalitní tajné policie, je pozoruhodně hloupé. Podobnou difamační kampaní byl atakován Jan Čulík, když