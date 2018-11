Zimola a hodnoty sociální demokracie

9. 11. 2018 / Boris Cvek

Když jsem poslouchal rezignační projev Jiřího Zimoly na post prvního místopředsedy ČSSD, žasl jsem nad tím, jaký důraz dává na sociálně demokratické hodnoty. Byl přitom jistěže zcela nekonkrétní. Snažil jsem se pochopit, že tím asi míří do nitra strany na lidi, kterým jde „jen o koryta“. Ale o co jde Jiřímu Zimolovi? O to koryto nejvyšší, tedy předsedu strany?

Samozřejmě, že ne, jde mu o hodnoty a program. Jen k těm hodnotám a programu vůbec nic neřekl. V čem se kupříkladu hodnotově a programově liší ČSSD od strany Tomia Okamury? Proč ČSSD nevyhrává jasně ve velkých městech jako levice na Západě, proč to není strana progresivní, strana pro mladé, pokrokové lidi, ale stahuje se na „lidový venkov“, přičemž už není schopna uspět ani tam? Proč ČSSD ztratila své tradiční moravské bašty, jako je Brno, Olomouc, Ostrava? Na nic z toho pan Zimola nedává odpověď. Ba naopak v platformě „Zachraňme ČSSD“ spolu se Zimolou působí jako hlavní persony dva představitelé bankrotu sociální demokracie na Moravě, totiž pan Hašek a pan Škromach.

Ale vraťme se k těm hodnotám. Sociální demokracie vždy byla mezinárodním politickým směrem, typickým pro západní vyspělé demokracie, kde také vznikla. V anglické wikipedii můžeme najít tuto definici: „Moderní sociální demokracie je charakterizována přihlášením se k takovým opatřením, která omezují nerovnost, útlak neprivilegovaných skupin a bídu, včetně podpory všeobecně přístupných veřejných služeb, jako je péče o staré, péče o děti, zdravotní péče a kompenzace pro pracující. Sociálně demokratické hnutí mívá často silné spojení s dělnickými a odborovými hnutími, což podporuje kolektivní vyjednávání práv pracujících stejně jako otevření procesů rozhodování za hranice politiky do ekonomiky ve formě spoluzodpovědnosti zaměstnanců a dalších zainteresovaných subjektů.“

Všechna tato témata jsou pro Českou republiku zásadní a ve všech by ČSSD měla logicky stát proti Andreji Babišovi a tlačit na něj zleva. Nerovnost a útlak neprivilegovaných? Sociální demokracie by měla plamenně bojovat za Romy, kteří byli a často stále jsou desítky let segregováni mimo standardní vzdělávací systém, a za lidi v dluhové pasti, za děti v dětských domovech (jak je možné, že v ČR stále existuje systém, podle něhož je dítě v 18 letech vyhozeno z domova a necháno na pospas naprosté samotě?), za staré lidi v léčebnách dlouhodobě nemocných. A samozřejmě za přijímání uprchlíků aspoň v nějakém zlomku srovnání s tím, kolik uprchlíků přijali Rakušané. Ostatně rakouská a německá sociální demokracie stále jasně ovládá velká města (aspoň na západě Německa) a měla by být té české vzorem. Nebo chtějí čeští sociální demokraté usilovat o venkov? Bazének, klobásy, nějaké to sprosté slovo o Pražácích a myslivci na hranicích… a to všechno v omáčce „rozumné“ xenofobie? Tohle jim ale už totálně selhalo. Ani na tom venkově o takové fištróny lidi nestojí.

A pak tu máme práva zaměstnanců. Dobře, zrušení karenční doby je velké vítězství ČSSD. Opravdu? Proč se ČSSD nechytla reportáží Saši Uhlové o lidech, kteří pracují v těch nejhorších pracovních pozicích? Bude ČSSD bojovat za práva pracujících ve firmách holdingu Agrofert? Může to? Smí to? A co sociální bydlení, ta chlouba sociálně demokratické politiky ve Vídni? Jsem opravdu velmi zvědavý, jaké konkrétní sociálně demokratické hodnoty pan Zimola bude propagovat, aby obnovil českou sociální demokracii. Neměl by přitom příliš naštvat svého šéfa z tzv. lánského puče, který surfuje na populistickém anticiganismu, na moudrech typu „kdo je zadlužený, ten si za to může sám“, nebo na celkovém odmítání moderní západoevropské sociální demokracie ve prospěch hodnot a programu Tomia Okamury a Viktora Orbána.

Jestli někdo v dnešní České republice má poměrně konsistentní rétoriku na úrovni západní sociální demokracie, k níž naše sociální demokracie v době svého vzniku patřila, je to šéf ČMKOS Josef Středula. Jenže ve srovnání s ním česká sociální demokracie je právě téměř naprosto nerozlišitelná od Tomia Okamury a prezidenta Zemana s jeho slavnou hradní politickou stranou SPO.