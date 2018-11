Bude nyní absolutisticky vládnout Miloš?

13. 11. 2018 / Štefan Švec

1 - Samozřejmě, že Babiš si zaslouží sestřelit a zasloužil si to už dávno. Přesto je zajímavé, že tahle kauza jako z béčkového filmu přišla ve chvíli, kdy pozastavil velkou jadernou zakázku, po níž pasou Rusové, ujistil amerického ministra zahraničí, že o ní s Ruskem nejedná a s velkým haló se vrhl leštit kliky západním směrem. Komu to asi vadí?





2 - V případu figuruje jakýsi Rus Petr Protopopov, který prý Babiše Juniora odvezl na Krym. Zajímavé místo. Ale je tam hezky, že.







3 - Klíčové a opakované heslo Palermo (Babiš je teď právě tam) moc pěkně upomíná na kauzu vraždy Jána Kuciaka na Slovensku, kde padla vláda kvůli napojení na italskou mafii. Co funguje jednou...





4 - I kdyby tohle byla kampaň, tak křičet "kampáááň" teď už Babiš prakticky nemůže, jenom by se zesměšnil. Všechen potenciál "kampáááňovanosti" už si vystřílel. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu...





5 - Cui bono? Pokud by se Babiše opravdu povedlo náhodou sundat, dojde dost pravděpodobně k rozkladu ANO, nebude možné sestavit vládu a chudák prezident bude muset znovu povolat do zbraně nějakou úřednicko-odbornickou věrchušku, která může do nových voleb vládnout třeba i několik měsíců. Může podepisovat různé zakázky...





6 - I Klause se kdysi povedlo vyšoupnout, když byl v Sarajevu.





7 - Zajímalo by mě, jestli má ve válce, která dost možná právě vypukla, Andrej nějaké náboje v záloze. Uvidíme zítra a dál.







Štefan Švec k tomu ještě poznamenává: Píšou o tom všichni, kromě Andrejem vlastněného deníku IDnes: