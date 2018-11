CO FINANCUJE EVROPSKÁ UNIE:

Z pekla libyjského vazebního střediska, kde se právě jeden uprchlík v zoufalství upálil

13. 11. 2018



Zoufalí uprchlíci svědčí o tom, že tráví své dny v temnotě v přeplněných halách, kde zuří epidemie tuberkulózy



Je tomu přibližně tři týdny, co se upálil Abdulaziz, osmadvacetiletý Somálec, ve vazebním středisku Triq al Sikka v libyjském hlavním městě Tripolisu.



Usmrtil se krátce po návštěvě pracovníků Úřadu OSN pro uprchlíky. Svědčil o tom, že mu tito pracovníci sdělili, že nemá šanci, že by byl kdy evakuován z Libye.





Abdulaziz byl ve vazebním středisku devět měsíců a byl naprosto zoufalý.



Tisíce uprchlíků a migrantů jsou v současnosti vězněny na dobu neurčitou libyjským Ministerstvem pro boj proti ilegální migraci. Mnoho z nich bylo deportováno zpět do Libye z lodí, na které nastoupili, ve snaze dostat se do Itálie, poté, co ty lodi zastavily libyjské pobřežní stráže financované Evropskou unií.



Vězněni jsou uprchlíci ze Somálska, z Eritreje či ze Súdánu: všechno jsou to země, v nichž zuří válka, anebop jsou to diktatury, v nichž dochází k hrubému porušování lidských práv.



Uprchlíci konstatují, že se nemohou vrátit domů a že by měli být evakuováni do bezpečné země.



Vazební středisko Triq al Sikka, kde je zadržováno více než 400 lidí, popisují uprchlíci jako jedno z nejhorších míst, protože je hrubě zanedbané a dochází tam k týrání zadržených osob.



"Je to jako peklo," řekl jeden bývalý vězeň. "Děs."



Televize Al Jazeera hovořila se šesti současnými i bývalými uprchlíky zadržovanými v táboře Triq al Sikka. Někteří tam byli vězněni rok, ostatní uprchli během nedávných bojů v Tripolisu. Telefonáty na libyjské Ministerstvo pro boj proti ilegální migraci zůstaly bez odpovědi.



Uprchlíci tráví dny ve tmě. Stráže se k nim nepřibližují, protože se obávají, že by se nakazily. "Den a noc je pro nás totéž," řekl jeden muž.



Za posledních několik měsíců se situace dostala do krize. Tři týdny uprchlíci, kteří onemocněli tuberkulózou, nedostávali žádné léky poté, co zaměstnanci z Mezinárodního záchranného výboru začali mít obavy, že tuberkulózu také dostanou, a odešli.





Nyní se uprchlíci obávají, že v táboře tuberkulózou onemocněli všichni muži. Jeden uprchlík svědčil o tom, že vedle něho leží muž, který kašle krev. "Ať je mu Bůh milostiv. Včera ho odnesli ke dveřím, avšak stráže konstatovaly, že tu není žádný lékař. Takže počet nemocných zřejmě vzroste. Jsme dáni na milost a nemilost Bohu."





