Zatím jen bouře ve sklenici vody

13. 11. 2018 / Boris Cvek

To je ale vřava. Přemýšlím, jestli tak brzy k tomu vůbec něco psát. Zhlédl jsem video s panem Babišem mladším, přečetl jsem si několik komentářů v médiích, vyslechl jsem si také reakci politické opozice a snažím se v tom zorientovat. Zdá se jasné, že pan premiér v době, kdy ještě nebyl premiér, ale jen oligarcha, získal na svůj projekt Čapí hnízdo peníze z Evropské unie, peníze určené pro malé firmy, tím způsobem, že za malou firmu vydával svého syna a svou dceru. Získal tedy ty peníze pro svou obří firmu Agrofert podvodem.

Kdyby to na začátku přiznal, kdyby se různě odvolával na tehdy běžnou praxi atd., možná by dostal podmínku, možná by mu dokonce stoupla podpora mezi veřejností a možná by pan miliardář Valenta vysvětlil ODS, že každý správný chlap má nějaký ten škraloup a ODS by s Babišem udělala koalici.

Ale nepřiznal to. Rozhodl se zatloukat. Bohužel v tom ale nejel od začátku sám, nýbrž kvůli „geniálnímu tahu“ se svými dětmi tyto děti do celé věci namočil. Proto se trestní stíhání týká i jich. Proto bylo zapotřebí, v rámci taktiky zatloukání, dostat ty děti mimo dosah policie. A to je také důvod, zdá se, proč jsou ty děti „duševně nemocné“. Takto se pan premiér noří do příběhu, který vypadá mnohem hrůzostrašněji než Čapí hnízdo. Premiérův syn si stěžuje, že mu bylo vyhrožováno tím, že bude hospitalizován v Národním ústavu pro duševní zdraví. Jeho lékařkou byla jakási paní Protopopovová, politička hnutí ANO, vlastněného premiérem. To je jako za Brežněva, kdy psychiatrie sloužila k trestání politických odpůrců režimu. Babiš mladší není jistě politický odpůrce, ale je politicky klíčovou osobou, která může položit vládu a změnit politickou situaci v zemi. Stalo se mu to náhodou, připletl se. A šup s ním do Národního ústavu duševního zdraví. Co na to Národní ústav duševního zdraví?

Manžel té paní psychiatričky, pan Protopopov, podle vyprávění pana Babiše mladšího ho odvezl, dokonce možná unesl, „na výlet“ na Krym. Hezká destinace. Babiš ml. si mohl vybrat hospitalizaci na psychiatrii, nebo Krym. Na Krymu byl tedy proti své vůli, dokonce prý kontaktoval policii a toto podezření na únos bylo policií vyšetřováno. Bez výsledku. Ví pan premiér o pocitech svého syna, ví, co si jeho syn prožil? Jestli to neví, měl by být jako otec vděčný aspoň za takové zprostředkování přes kameru. Jeho syn totiž zjevně mluvil s novináři především proto, že chtěl vyjádřit hrůzu z chování pana Protopopova. Dodnes, ve švýcarském bezpečí a se švýcarským pasem v kapse, se pan Babiš mladší bojí pana Protopopova. A to je jeho otec premiér, oligarcha, vlastník nejsilnější politické strany! Premiér, který neumí ochránit vlastního syna před nějakým násilníkem. Nebo je to spíše tak, že pan Babiš toho násilníka na vlastního syna poslal?

Policie má jistě co vyšetřovat. Na prvním místě manžele Protopopovy. Odtud bude zapotřebí postupovat k premiérovi. Ale bude chtít pan Babiš ml. svědčit na policii nebo u soudu? Velmi pochybuji. Bez jeho svědectví se těžko něco pohne dále. A i kdyby: naše policie a justice jsou během na dlouhá léta. Dodnes nemáme jasný rozsudek ani v naprosto bezvýznamném případu Davida Ratha, který už dnes nikoho nezajímá. Koho bude zajímat „výlet“ Babiše ml. na Krym v roce 2030 nebo 2050? Politicky je současná situace určitě příčinou k radostné hysterii všech těch, kdo jsou léta frustrovaní z dominance vlastníka Hnutí ANO na politické scéně, ale neumějí ho politicky porazit. Co se tedy stane? Nevím. Premiér si může uvědomit, že jeho situace je neudržitelná a že čím více v případu Čapí hnízdo zatlouká, tím horší následky to má. Ale co z toho vyvodí? Přizná se a odejde z politiky? Moc si to neumím představit. Vůbec si to neumím představit. Nebo může vsadit na to, že tento případ vyšumí jako ty minulé. Nesmírně moc bude záležet na interpretaci celé situace kolem premiérova syna. Zatím je všechno stále až moc otevřené a nedořečené.

A klíčový bude samozřejmě postoj ČSSD. Je to obrovská šance, jak odejít z vlády se ctí. Co nastane pak? Úřednická vláda pod vedením prezidenta? Taková vláda tu může vládnout celé měsíce bez ohledu na vůli Sněmovny. S tím nikdo nic nenadělá, i kdyby všichni poslanci hlasovali proti. Jakmile Babiš podá demisi, tak se moc dostává do rukou prezidentovi. Už nám to pan prezident názorně demonstroval na příkladu Rusnokovy vlády. A pak? Předčasné volby. Z nich ČSSD vyjde na hranici 5%, možná i pod ní – a možná dojde k vyrovnání síly ANO a ODS. Možná dokonce ANO posílí, protože celý případ Čapí hnízdo je pro velkou část veřejnosti velmi matoucí – zejména pro tu část veřejnosti, která nechápe, proč se stejně nepostupuje např. proti panu Bakalovi.

Stále je možné, že Babiš ml. nakonec vše popře nebo prostě odmítne jakoukoli výpověď pro policii, která ho ostatně nemůže vyslýchat přímo, dokud on je ve Švýcarsku. Tím by všechno zhaslo, nic by se nemohlo vyšetřit, zůstala by jen politická vřava a napjaté počítání v příštích průzkumech veřejného mínění, komu to pomohlo a komu ublížilo. Lze je suše konstatovat, že zatím všechny útoky na Babiše pro podezření z jeho trestné činnosti škodily více těm, kdo na něj útočili, než jemu samotnému.