HRW: V Rusku je pomoc lidem s cukrovkou "činností cizích agentů"

8. 11. 2018





Nezávislá dobročinná organizace ukončila svou činnost, jako mnohé jiné, dostala obrovské pokuty



Minulý týden oznámila ruská organizace v městě Saratov, která třicet let pomáhala lidem s cukrovkou, že končí svou činnost. Proč?



Koncem roku 2017 požádala místní prokuratura soud, aby tuto organizaci označil za "cizího agenta", a to na základě stížnosti místního studenta, který poukázal na to, že organizace dostává peníze ze zahraničí. V květnu soud organizaci pokutoval částkou 300 000 rublů (asi 4500 amerických dolarů) za to, že se nenechala registrovat jako "cizí agent".Četné dobročinné organizace v Rusku žijí v neustálém strachu, že budou označeny jako "cizí agenti". Cílem zákona z roku 2012 je takové organizace veřejně zdiskreditovat.Několik dní předtím, než byla pokutována organizace v Saratovu pomáhající osobám nemocným cukrovkou, dostala Nadace Andreje Rylkova, která pomáhá snižovat životní riziko a další problémy pro narkomany v Rusku, pokutu 800 000 rublů za to, že publikovala článek o tom, jak snížit životní riziko pro narkomany. Organizace Transparency International dostala nedávno pokutu milion rublů za vyšetřování korupce v Rusku.Podrobnosti v angličtině ZDE