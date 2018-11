USA: Po úspěchu ve Sněmovně reprezentantů vzniká zelené křídlo Demokratické strany

9. 11. 2018

Nástup Demokratů podporujících politiku, která by mohla změnit klimatickou situaci ("Green New Deal"), zajistil v dolní komoře Kongresu vznik nové stranické frakce, informuje Alexander C. Kaufman.



Vítězství řady "zelených" Demokratů zajistilo první kontingent zákonodárců vyzývajících k radikálnímu federálnímu plánu, který by rychle odstavil fosilní paliva a připravil USA na klimatickou změnu, která se stále větší pravděpodobností může přinést kataklyzmatické škody. Vágní sada politických návrhů nazývaná "Green New Deal" se odvolává na program z doby velké hospodářské krize ve 30. letech minulého století. Blok je menší, než mohl být, protože několik jeho příznivců ve volbách neuspělo. Příznivci boje s klimatickou změnou uspěli ve stejných volbách, které rozložily nadstranickou platformu pro boj s klimatickými změnami (Climate Solutions Caucus). Devadesátičlenný klub označovaný kritiky za "pávy", protože jeho členové údajně důsledně hlasovali proti klimatické politice, ztratil řadu členů, včetně zakladatele, Republikána Carlose Curbela (Florida). Letošní volby v USA následovaly měsíc poté, co OSN varovala, že udržení globálního oteplování v přijatelných mezích vyžaduje snížení světových emisí skleníkových plynů o polovinu během 12 let. Šance na splnění takového cíle jsou malé. Prezident Donald Trump agresívně posiluje produkci fosilních paliv a oslabuje regulaci skleníkových plynů. Podrobnosti v angličtině: ZDE

