Trump se stává vážným kandidátem pro příští prezidentské volby

7. 11. 2018 / Boris Cvek

Myslím, že výsledek „midterm“ voleb do Kongresu by měl být pro demokraty varováním. Není to rozhodně úspěch. Získat většinu ve Sněmovně reprezentantů je od opozice téměř povinnost: bylo to tak v „midterm“ volbách za Billa Clintona i Baracka Obamy, tím spíše by to tak mělo být za tak hrozného prezidenta, jako je Trump.

Jestli před dvěma lety mělo smysl uvažovat nad tím, že republikáni Trumpa jako prezidenta nakonec nepřijmou, že v nich bude mít opozici, tak v současnosti je jasné, že „Grand Old Party“, jak bývá Republikánská strana přezdívaná, stojí za Trumpem téměř jako jeden muž. Trumpismus je nová podoba republikánské strany. Minulost je zapomenuta.To je pro Trumpa vynikající startovní pozice pro prezidentské volby za dva roky. Jak je možné, že demokraté proti tomu šaškovi, který dnes vládne v Bílém domě, nedokázali vyhrát drtivě? Všechny ty jeho skandály ho měly dávno poslat na dno, ale děje se opak: Trump se stává vážným kandidátem pro příští prezidentské volby. Před dvěma roky zveřejnila agentura Bloomberg průzkum, podle něhož by Obama porazil jasně Trumpa (a Romney jasně Clintonovou), kdyby proti němu kandidoval. Bylo by tomu tak i dnes? Obávám se, že Trump se v americké společnosti stabilizoval, že nezvykle vysoká volební účast nebyla jen svědectvím o naštvanosti Američanů na Trumpa, ale právě o potřebě ho uhájit v jeho pozici. Možná leccos změní zpráva Roberta Muellera, na jejíž zveřejnění se čeká. Mueller nechtěl zasahovat do voleb. Pro republikány bude ale mnohem těžší, než to bylo před dvěma lety, postavit se proti Trumpovi, byť by k tomu byly ty nejvážnější důvody, a hledat zase novou identitu.

