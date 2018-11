Čínská střední třída si utahuje opasky

9. 11. 2018

Po létech užívání plodů rozkvétající ekonomiky a rychle rostoucího disponibilního příjmu se Číňané zuřivě snaží omezit výdaje, píší Coco Liuová a Naoki Matsuda. Místo aby usilovali o "vylepšení spotřeby" - což je fráze, kterou Peking označuje rostoucí poptávku po prvotřídních produktech - se stále více lidí pohybuje opačným směrem.

Na stránce Č'-chu věnované otázkám a odpovědím zaznamenalo heslo "Jaké jsou nejlepší možnosti pro degradaci spotřeby v roce 2018?" více jak 25 milionů návštěv a vygenerovalo takřka 2 000 odpovědí. Nápady zahrnují zrušení nevyužívaného předplatného v tělocvičně, obejití profesionálního svatebního fotografa a svépomocné projekty - včetně výroby držáku zubních kartáčků z kostek Lega.

Tato nová frugalita může být dobrá pro peněženky spotřebitelů, avšak pro Peking, kde se lídři snaží chránit čínskou ekonomiku před dopady americké obchodní války a podpořit slabý akciový trh, jde o zprávu nevítanou. Objevují se známky toho, že degradace konzumu se začíná projevovat na ekonomických datech.

V září Čína potřetí v řadě hlásila čtvrtletní růst ekonomiky o 6,5 % - což je nejnižší růst za poslední dekádu. Spotřebitelská důvěra klesá. A zatímco prodeje v prvních třech čtvrtletích vzrostly o robustních 9,3 %, ve srovnání s loňským růstem o 10,4 % to vyhlíží neuspokojivě.

Aby podpořili vnitřní spotřebu, čínští lídři oznámili první snížení daní z příjmu za sedm let, což sníží letos daň o zhruba 320 miliard juanů.

Avšak spotřebitelé a ekonomové tvrdí, že ani to zdaleka nestačí ke obrácení trendu. "Spotřeba se v příštích čtvrtletích bude zpomalovat, jak širší ekonomika dále slábne," říká Čchang Liou, ekonom Capital Economics v Londýně.

Na papíře spotřeba v Číně za první tři čtvrtletí letos narostla o 78 % - ve srovnání s 64,5 % vloni. Ale ve skutečnosti dochází ke zjevnému vyrovnávání, protože růst čínských investic a exportu klesal rychleji, než rostla spotřeba.

Takřka všichni čínští spotřebitelé s nimiž hovořila redakce Nikkei Asian Review viní z degradace spotřeby rostoucí životní náklady. Kvůli inflaci a rostoucím cenám surovin index spotřebitelských cen vzrostl za 9 měsíců meziročně o 2,1 % - a nevykazuje známky zpomalování. V září ceny vzrostly meziročně o 2,5 %, což je nejvíce od února. Životní náklady letos vzrostly celkově (podle odhadu čínského spotřebitele) o 10 % a růst táhne zejména cena bydlení.

Některé čínské společnosti přesouvají výrobu do jiných zemí, mnohé do Jižní Asie. Například výrobce elektroniky GoerTek, důležitý dodavatel Applu, zvažuje přesun výroby do Vietnamu, aby se vyhnul americkým clům. Společnost nyní v Číně zaměstnává 26 000 lidí.

Podrobnosti v angličtině: ZDE