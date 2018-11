Trump sprostě zaútočil na reportéra CNN

7. 11. 2018





Jim Acosta, CNN: Pane prezidente, dovolte, abych zpochybnil jeden váš výrok ke konci kampaně.

“When you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people.”



President Trump attacks CNN reporter Jim Acosta at a press conference following the Midterms

Trump: Á, jéje.Jim Acosta, CNN: Že ta karavana je invaze.Trump: No já ji považuju za invazi.Jim Acosta, CNN: Ale pane prezidente, ta karavana nebyla invaze. Je to skupina migrantů, která se přesunuje ze střední Ameriky směrem k americkým hranicím -Trump: Děkuji, že mi to říkáte. Opravdu to oceňuji.Jim Acosta, CNN: Proč jste řekl, že je to invaze?Trump: Protože já jsem ji považoval za invazi. Vy a já máme na to jiný názor.Jim Acosta, CNN: Přiznáváte, že jste ty imigranty při těchto volbách démonizoval?Trump: Vůbec ne. Já chci, aby do naší země přišli, ale musejí přijít legálně. Víte, že musejí projít procesem. Chci, aby to byl proces. A já chci, aby sem lidé přicházeli. My ty lidi potřebujeme.Jim Acosta, CNN: Vaše kampaň, vaše kampa -Trump: Počkejte! Víte, proč ty lidi potřebujeme. Protože máme stovky firem, které k nám přicházejí. My ty lidi potřebujeme.Jim Acosta, CNN: Vaše kampaň měla reklamu, v níž migranti přelézali zdi, a tak dále - -Trump: No to je pravda. To nebyli herci. Je to pravda. Vy si myslíte, že to byli herci? Nemyslím, že to byli herci. Nepocházejí z Hollywoodu. To byli lidi... To byla opravdová... Víte, to se stalo. Před několika dny.Jim Acosta, CNN: Ale oni jsou ve vzdálenosti mnoha stovek kilometrů. Mnoha stovek kilometrů. To není žádná invaze.Trump: Víte co? Upřímně řečeno, myslím, že byste mi měl dovolit řídit tuhle zemi a vy si dělejte CNN. A kdybyste to dělali dobře, vaše sledovanost by byla vyšší.Jim Acosta, CNN: Jestli smím, ještě jednu otázku. Jste znepokojen - ?Trump: Dost!Jim Acosta, CNN: Pane prezidente, chci vám položit ještě jednu otázku.Trump: Dost! Dost!Jim Acosta, CNN:Promiňte, madam. Pane prezidente, dovolte -Trump: Dost! Dost!Jim Acosta, CNN: Mám otázku ohledně ruského vyšetřování. Jste znepokojen, že může dojít k obvinění - -Trump: Nejsem znepokojen níčím ohledně ruského vyšetřování, protože to je hoax. To stačilo. Konec! Položte ten mikrofon!Jim Acosta, CNN: Pane prezidente, obáváte se, že toto vyšetřování přinese žaloby? Pane prezidente - -Trump: Víte co? CNN by se měla stydět. Že vy pro ni pracujete. Jste nezdvořilý, strašný člověk. Vy byste pro CNN pracovat neměl.Vaše otázka?Jim Acosta, CNN: Myslím, že to je -Trump: Jste nesmírně nezdvořilý. To, jak se chováte k Sarah Huckabee, je odporné. A to, jak se chováte k jiným lidem, je odporné.Jim Acosta, CNN: Pane prezidente, vy jste opakovaně, během doby -Trump: Prostě si sedněte, prosím. Když vy vysíláte fake news, když vy vysíláte fake news, což CNN dělá hodně, vy jste nepřáteli lidu.