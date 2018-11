Před 100 lety...

10. 11. 2018





Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch, odhaluje při příležitosti stého výročí ukončení první světové války svůj slovenský původ...





Můj dědeček z matčiny strany se narodil v Pennsylvánii, ale jeho rodina pocházela z východního Slovenska, ze zemplínského kraje, a když mu bylo asi osmnáct, rodina se rozhodla, že se musí vrátit na Slovensko a najít si tam na Zemplíně manželku.



Netuším, proč jim možnosti v Pennsylvánii nestačily. Rodina byla opravdu chudá, a tak zjevně museli jeho hledání budoucí manželky na Slovensku považovat za velmi důležité.



Avšak když tento mladík byl na návštěvě u svých přátel a příbuzných na té slovenské vesnici, přišla skupina vojáků zatkla všechny mladé muže a naložila je do vagónů jedoucích na východ.

Postscript & wedding photo: They had 8 children, one died very young, and the other 7 (who grew up in New Jersey speaking her east-Slovak dialect as their mother tongue, of course) would eventually give them scores of grandchildren, great-grandchildren & great-great-grandchildren pic.twitter.com/25KxZlmjZj — Andrew Stroehlein (@astroehlein) November 10, 2018

Víte, dědeček tam odjel ve velmi špatnou dobu: v létě 1914, právě v době, kdy vypukla první světová válka.Muži, kteří přišli do té slovenské vesnice, byli členy maďarské vojenské jednotky, která násilně sbírala mladé muže do armády, a můj dědeček a mnoho dalších mladých mužů z této oblasti byli posláni na ruskou frontu.Vzpomínám na to, jak jsem seděl na zahradě v dědečkově domě a poslouchal jsem, jak nám o tom vypráví s absolutní hrůzou v hlase.Jeden konkrétní příběh, střetnutí s mladým ruským vojákem, na něhož zaútočil bajonetem a pak byl svědkem toho, jak umírá, způsobil, že tento, v mých dětských očích, velký a vážný muž, kvůli tomu plakal, ještě o půlstoletí později.Samozřejmě, jako americký občan, tam vůbec neměl být. Byl chybně unesen do rakousko-uherské armády.Dovedu si představit, jak se snaží těm maďarsky mluvícím vojákůḿ vysvětlit anglicky a zemplínskou slovenštinou, že udělali chybu, a jak mu ti Maďaři říkají, "Jo, jo, kamaráde, zapadni do vagónu."Nakonec musel rodinný přítel cestovat z Pennsylvánie do Budapešti s různými dokumenty a přesvědčovat tam úřady, aby ho pustili. Trvalo to určitou dobu, ale nakonec ho z té armády pustili. Bohužel, na ty hrůzy, které zažil na východní frontě, hned tak nezapomněl...Avšak ty zážitky nebyly bez určitého pozitivního vyústění. Když byl dědeček na té ruské frontě, setkal se s mužem z jiné slovenské vesnice, který v určitou chvíli mu řekl ona osudová slova: "Mám sestru..."Cestou zpět do USA navštívil dědeček na jeho doporučení jeho rodinu, i když se ukázalo, že dal pak přednost mladší sestře a ne té původně doporučované. Zjevně se do sebe zamilovali. Avšak museli čekat několik let, než došlo k svatbě.Byla válka a příměří 11.11. 1918 nezabránilo chaosu a zmatku v Evropě okamžitě. Východní Slovensko bylo v politickém chaosu po několik dalších let i po válce, vládl tam obrovský nedostatek potravin. Moje babička vzpomínala na tu strašlivou dobu.Ale jakýmsi způsobem jejich touha se vzít přežila během všech těch let a na tu velkou vzdálenost. Dokonce i v roce 1918, kdy byl můj dědeček povolán do americké armády a poslán na západní frontu.Ano, on bojoval v první světové válce na obou stranách fronty. Válka je strašlivá a absurdní.Postscript a svatební fotografie: Měli osm dětí, jedno zemřelo velmi malé, ale ostatních sedm (které vyrostly v New Jersey a mluvili babiččiným východozemplínským dialektem, byl to samozřejmě jejich rodný jazyk) jim nakonec dalo množství vnuků pravnuků a prapravnuků.