Anglicky mluvící Švejk na velkém plátně navzdory úsilí tvůrců nedělá zrovna velký dojem

7. 11. 2018 / Andrej Rogačevskij

Haškův román si Edzardová údajně vybrala, protože je to protiválečná satira, která je neustále aktuální. Švejk byl zaktualizován už mnohohrát (nejznámější je Švejk jako voják za druhé světové války) - v mnoha jazycích, mimo jiné i anglicky rusky . Ve verzi Švejka, kterou natočila Edzardová, odsuzuje Švejk nejen války z dvacátého století, ale také války z jednadvacátého století (jako například války v Iráku a v Sýrii), s pomocí dodatečného materiálu, který dodávají lidé jako Tony Blair, George W. Bush, Alastair Campbell, Colin Powell, Donald Rumsfeld – a mezinárodní obchodník se zbraněmi Basil Zaharoff , který má ve filmu vlastní významnou roli (hraje ho s gustem Aaron Neil).Tento film připomíná snímek Joea Wrighta Anna Karenina z roku 2012, v tom smyslu, že Tolstého román je přenesen (ale ne úplně) do divadla. Jenže, bohužel, to, co funguje u Wrighta, nefunguje vždycky u Edzardové, možná proto, že měla menší rozpočet: všechno, co vidíme v jejím filmu nazvaném(ano, tak!) je doslova omezeno na divadelní prostor, včetně zákulisí a hlediště. V Edzardině scénáři převažuje řeč nad akcí a divákovi se předkládá velmi málo něčeho různorodého.Titíž herci, občas všestranní až tak, že jsou k nepoznání, hrají různé role (například Joe Armstrong vystupuje v rolích feldkuráta Otto Katze, nadporučíka Lukáše a strážmistra Flanderky, nemluvě o dvou dalších). Švejkova cesta od odvodu na válečnou frontu je originálně přerušována sekvencemi kulisáků, kteří mění kulisy, krátkými záběry čiperné čtyřčlenné kapely, která na představení živě koncertuje, a záběry angažované reakce diváků na to, co se v divadle děje.Bohužel, ať je jakkoliv charismatický a šarmanní Alfie Stewart v roli Švejka prostě nedokáže udržet divákovu pozornost během filmu, který trvá skoro dvě hodiny, protože Haškův humour v tomto filmu, možná v důsledku nedokonalého překladu, pacifistické poslání díla poněkud zplošťuje. Bez ohledu na to, jak slušné jsou autorčiny úmysly i její úsilí, komedie, která dost nebaví, nebude schopna své poslání zrovna výrazně šířit.Na konci filmu dochází ke Švejkově vzkříšení (zahyne totiž při výbuchu). Vzkřísí ho Anděl (kterého také hraje Joe Armstrong) a Švejk je vyslán zpět na Zem, aby tam dál způsoboval, že držitelé funkcí a váleční štváči vypadají jako naprostí pošetilci. Vyskytlo se už množství reinkarnací této postavy na jevišti i na plátně a určitě jich bude ještě více. Co se týče pojetí Švejka, které vytvořila Edzardová, bohužel je obtížné zbavit se dojmu, že potenciál této knihy nebyl zrovna plně využit.