Volby do Kongresu aneb prokletí korporátní Ameriky

8. 11. 2018 / Daniel Veselý

Kdo naivně očekával, že volby do obou komor amerického Kongresu přinesou žádoucí zemětřesení na americké politické scéně, musí být krutě zklamán. Demokratická strana sice získala většinu hlasů ve Sněmovně reprezentantů a sedm demokratek se stane guvernérkou, nicméně republikáni posílili své pozice v Senátu. Protitrumpovská revoluce neproběhla, což pochopil i sám Donald Trump, když se na Twitteru chvástal obrovským úspěchem své rodné strany. Spojené státy se sice bezhlavě neřítí do fašistického barbarství, jak nejeden kritický hlas varoval, ale je zjevné, že toxický trumpismus zapouští na americké scéně kořeny. Chtějí-li Američané a jejich příčetná politická reprezentace tomuto hrozivému trendu zabránit, měli by urychleně začít s hlubokou, byť bolestnou sebereflexí.