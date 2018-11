Zatím Trumpovo a Zemanovo vyvolávání strachu zase tolik nefunguje, ale počkejte, až vznikne opravdová krize v důsledku umělé inteligence

2. Současně je u demokratických příznivců vidět docela zřetelný posun úplně opačným směrem, tj. liberálním. Podstatně více žen v Kongresu, zástupci a zástupkyně menšin - věci které Kongres dosud nezažil.



Ve výsledku je zákonodárný sbor ještě rozdělenější než dřív, vzdálenost mezi republikánskými a demokratickými voliči se stále zvětšuje. Vůbec není možná dohoda, tak jako dříve byla: republikání hlasují ve všem proti demokratům, protože jsou to demokrati, a naopak to platí jakbysmet. Dříve byl "bipartisánský" přístup, kdy obě strany hledají společné řešení častý, protože Američan ocení řešení, které jsou "for America". Dnes to moc vidět není.

3. Tohle ale nepřišlo s Trumpem, bylo tu před ním a bylo i po něm (viz Newt Gingrich), Trump to jen skvěle využil, když zahodil ideologii a postavil kampaň i svou politickou dráhu na hněvu a strachu. Příčina této situaci se nalézá v rychle se měnící společnosti vlivem technologií, kde jedni utíkají dopředu a druzí stále více zaostávají; ti co utíkají vpřed chtějí ještě rychlejší pokrok a ti co jsou vzadu se chtějí zastavit nebo možná i couvnout. Toto nemá viditelné řešení.

4. Dokud ekonomika funguje, dává práci a dobrou mzdu, nemá toto drastické následky. Amerika má Trumpa, my Zemana a Babiše, ale většinová populace by ve svých životech nezaznamenala rozdíl, pokud by tam byla jiná jména. Přiznejme si to.

Ale až (nevyhnutelně!) přijde ekonomická krize, a co když bude hlubší než v roce 2008? Jak zareaguje svět, politici, voliči? Tady může nastat opravdový průšvih - vím že používat slova jako "občanská válka" se jeví jako senzacechtivý doomsaying, ale promítněme si tu situaci. Tihle noví vládci vzali pod svá křídla, řečeno s ruskýmklasikem, uražené a ponížené. Slíbili, že se jich zastanou a že bude lépe. Ale ukáže se, že ne.



Z krize vyjde lépe jen bohatá elita (včetně těchto vládců), tak jako vždycky, a dolní dvě třetiny dostanou po čuni. Tak jako vždycky. Jaká bude reakce? Pokornému návratu voličů k staré, ideologické politice nevěřím ani omylem. Nějaké všenárodní usmíření v době hluboce vykopaných příkopů a nenávisti z obou stran? Těžko Anežko. Ale že to zvedne ještě větší šílenec než všichni předtím a zblbne lidi tím, že očistné řešení se nalézá jen v potocích krve, tomu jsem docela schopný uvěřit.