Trumpův útok na reportéra CNN znamená větší ohrožení pro novináře na celém světě

9. 11. 2018

Na té nejzákladnější rovině zřejmě platí, že americký prezident neakceptuje roli novinářů jako těch, kdo volají politiky k odpovědnosti, píše Will Gore. Trump na výbušné tiskové konferenci čelil reportérovi Jimu Acostovi kvůli použití výrazu "invaze" v souvislosti s karavanou migrantů směřující k jižní hranici USA. Novinář se dotázal prezidenta, zda jeho označení "démonizuje imigranty".

Trump reagoval návrhem, že pokud by Acosta dělal svou práci lépe, CNN by měla vyšší rating, načež oznámil: "OK, to stačilo". Poté se asistentka Bílého domu pokusila sebrat Acostovi mikrofon.

Později Acosta zjistil, že je obviněn ze "sahání" na asistentku a byla mu odebrána novinářská legitimace.

Příznivci a oponenti prezidenta strávili následující hodiny debatami o tom, zda Acosta osahával asistentku - přičemž pokud jde o mě, myslím, že si jí ani nevšiml, dokud se mu nesnažila vzít mikrofon. Z toho důvodu se tvrzení Bílého domu zdá nepodložené.

Avšak v každém případě je samotná otázka, zda se Acostova ruka dotkla ruky asistentky, poněkud vedlejší. To co střet s prezidentem a co po něm následovalo prokázal je prostě fakt, že Trumpův vztah k médiím se nezlepšuje.

Na té nejzákladnější úrovni prezident zřejmě neakceptuje, že rolí novináře je volat politika k zodpovědnosti. Ve své nechuti ke kontrole a v zobrazování médií jako nepřátel - a nepřátel lidu - prokázal Trump autoritářský instinkt.

Je dokonce možné, že po volbách jeho střety s médii zesílí, vzhledem k tomu, že výsledek hlasování může donutit Republikány a Demokraty ke spolupráci (pokud mají překonat legislativní zácpu). V tomto scénáři prezident potřebuje veřejného nepřítele - a tuto roli splní pouze "nepřátelská" média.

Mnozí budou na Trumpovu antipatii vůči svobodě tisku hledět s děsem a budou se obávat dlouhodobého dopadu na sociální tkanivo, dokonce na demokracii. Nicméně je důležité zvážit také dopad, jaký to bude mít na žurnalismus jinde ve světě.

Koneckonců svoboda projevu v USA je lépe chráněna než ve většině jiných států světa. Prezident nemůže zabránit tomu, aby o něm lidé psali, natož zrušit média, zavřít novináře, nebo je nechat "zmizet". Avšak může podněcovat režimy, které mají horší reputaci, a které využijí Trumpův příklad jako výmluvu pro vlastní potlačování "falešných zpráv" nebo novinářských "nepřátel lidu".

Ve svém prohlášení k odebrání akreditace Acostovi Bílý dům trval na tom, že "prezident Trump věří ve svobodu tisku". Avšak jeho akce toto tvrzení vyvracejí. A také ohrožují novináře po celém světě.

