Trump záměrně vytváří chaos. Není totiž pak poznat, že ničemu nerozumí

10. 11. 2018

"Pro Trumpa je daleko příjemnější chaos než pořádek. Když totiž Trump vytvoří dostatečně chaotickou situaci, dostane se tak na stejnou úroveň jako všichni ostatní. V takové situaci nemá konkurenci od lidí, kteří něčemu rozumějí."





Michael Lewis je jedním z nejznámějších amerických autorů. Mnoho jeho knih (The Blind Side, Moneyball a the Big Short) bylo proměněno ve slavné hollywoodské filmy. Jeho nejnovější kniha se jmenuje The Fifth Risk a zkoumá přechodové období od Obamovy k Trumpově vládě. Při příležitosti jejího nynějšího vydání byl Michael Lewis interviewován v Channel 4 News:





Michael Lewis: "Trump se neuvěřitelně bojí, co na něho najdou. Bude předstírat, že je nad věcí. Bude to dělat úspěšněji než všichni ostatní, protože si nedává žádné omezení svého chování. Nikomu jinému to, jak se Trump chová, neprochází."



Moderátor: "Proč si myslíte, že nikomu jinému by neprošlo to, jak se chová Trump? Co je tak jedinečného na Trumpovi, že má možnost se chovat jako Trump? Velmi dobře mu jde chovat se špatně. Proč to je?"

Michael Lewis: "Během své předvolební kampaně řekl: 'Mohu klidně jít na 5th Avenue a někoho zastřelit, všem by to bylo jedno.' Vestavěl tohle do vztahu se svými stoupenci hned od samého začátku. Trump urazil 60 procent amerického národa a ty lidi už nikdy na svou stranu nezíská. Ale těch 40 procent, které ho podporují, tito lidé se už rozhodli, že ho budou podporovat bez ohledu na to, co dělá či udělá. Proč je tomu tak? Jde o to, jací jsou to ti lidé, kteří ho podporují. Jsou rozčílení. On jejich hněv ještě posiluje. Stav mysli Trumpova stoupence je: 'Je mi jedno, co dělá, protože je to nepřítel mých nepřátel.'"Moderátor: "Vaše kniha se čte neuvěřitelně dobře. Je to děsivá kniha. Je děsivá, protože odhaluje to neuvěřitelné vakuum. V samém ohnisku americké vlády. Které se projevilo v době přechodu od Obamovy vlády k Trumpově vládě."Michael Lewis: "Je ohromující, jak minimální pozornost Trump věnuje prezidentskému úřadu. Předpokládá se, že řídí americkou vládu. Americkou vládu řídí politikové. Mělo být jmenováno 4000 lidí, kteří měli zemi vládnout. Polovina z nich se nedostavila. A ti lidé, kteří se dostavili, se často na svou funkci spektakulárním způsobem nehodí. Druhá věc, k níž dochází v Trumpově vládě, je to, že vrcholní manažeři ve státní službě odtamtud utíkají. Během prvního roku Trumpovy vlády odešlo 20 procent z 6000 vysokých manažerů v americké státní službě. Když přišla Trumpova vláda, nezkoumala, co se může ve státní službě naučit. Ne, řekli: 'Hledáme lidi, kteří budou loajální vůči Donaldu Trumpovi.'"Moderátor: "Jiná neuvěřitelná scéna, kterou popisujete, je o tom, jak Chris Christie, bývalý guvernér z New Jersey, který stál v čele přechodového týmu, toho nesmírně důležitého týmu, jehož úkolem je zajistit, aby došlo k hladkému přechodu od jedné americké vlády k druhé, byl vykopnut."Michael Lewis: "Tohle je v celém Trumpově příběhu zásadní obrat. Je to pozoruhodné. Chris Christie, proti přání Donalda Trumpa, ale proto, že existuje zákon, který určuje, že to musel udělat, vybudoval opravdu docela dobrý přechodový tým. Dal dohromady tým několika stovek lidí, kteří byli připraveni převzít vládu. Chris Christie to vzal opravdu vážně. Dal dohromady mnoho milionů dolarů na to, aby se to uskutečnilo, a najal kvalifikované lidi. Lidi, kteří znali federální úřady. A tato operace byla vytvořena a připravena začít fungovat den po volbách. Ti lidé měli hromadně vstoupit do vlády a dostat instrukce, které byly pro ně připraveny během předchozího roku odborníky ze státní služby a z Obamovy vlády. A Trump tu celou operaci zrušil a všechny je vyhodil. Den po volbách. Všechny."Moderátor: "Proč?"Michael Lewis: "Myslím, že odpovědí je to, že v důsledku té Christieovy operace byla řada lidí, které Trump chtěl, jako Mike Flynn, neprověřených. Lidi s vazbami na Rusko. Které Trump chtěl mít ve své vládě. A tím, že všechny lidi, připravené pro jeho vládu, vyhodil, mohl začít úplně znovu. A jmenovat do vlády, kohokoliv chtěl. Bez ohledu na jakékoliv prověrky. Bez ohledu na jakékoliv konflikty zájmů. A myslím, že pro Trumpa je daleko příjemnější chaos než pořádek. Když totiž Trump vytvoří dostatečně chaotickou situaci, dostane se tak na stejnou úroveň jako všichni ostatní. V takové situaci nemá konkurenci od lidí, kteří něčemu rozumějí."Moderátor: "Myslíte si, že tohle se pořád ještě děje? Myslíte si, že tohle se snaží dělat i teď, v této chvíli? Tím, že vyhodil ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse, chce vytvořit chaotické prostředí?"Michael Lewis: "Ano, samozřejmě, jistě. To je přímou součástí jeho strategie. Ano. Ve srovnání s jakoukoliv americkou vládou je množství lidí, kteří odešli z vládních funkcí, naprosto bezprecedentní. Nikdy jsme nezažili tak obrovské množství neustále odcházejících lidí z jeho vlády."Moderátor: "Předchozí prezident jednou řekl, že všechno, co je špatné na Americe, lze napravit vším, co je na Americe ještě pořád dobré."Michael Lewis: "To je vynikající výrok. Škoda, že jsem na něj nepřišel sám. Dobrá věc na fenoménu Trump je to, že on proměňuje velmi záporný postoj lidí vůči americké vládě ve skutečnou krizi. Tato zrezavělá, složitá, ale nesmírně důležitá mašinérie je už zanedbávána čtyřicet let, a on do ní ještě k tomu teď buší bucharem. On tu situaci dramatizuje. Je důvodné očekávat, a myslím si, že už se objevují první známky, že dojde k nové angažovanosti občanů na vládě. A to je ta naděje. On učinil občanskou účast na vládě znovu zajímavou. Tím, že je tak strašně nebezpečný."Zdroj v angličtině (video) ZDE