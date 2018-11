Politik Roman Onderka zaplatil 250 tisíc, aby nemusel synovi poskytnout v budoucnosti dědictví

12. 11. 2018 / Fabiano Golgo

Zbyněk Onderka má 33 let. V době, kdy jeho otec byl starostou Brna, Zbyněk hrál v porno filmech, protože potřeboval peníze. Zpočátku natáčel heterosexuálně zaměřené snímky, později přešel ke gay filmům, i když není gay. Jeho táta, aspoň podle Zbyňka, rodinu úplně opustil rozvázal s ním jakékoliv kontakty.







Podle Zbyňka pro to nebyl jiný důvod, než že Onderka začal chodit s jinou ženou, se kterou se pak oženil a pořídil si dalšího syna. Je sice pravda, že žádný otec není zodpovědný za to, jak si vedou jeho dospělí potomci, ale to, že opustil ženu a ignoroval vlastního syna, který se ocitl v nesnázích, svědčí o jeho sociálním cítění - u sociálního demokrata je to paradox.

I když Zbyněk získal v roce 2015 250 tisíc korun, je nyní bezdomovec. Spí po bytech kamarádů, někdy v ulicích Brna.Může se zdát, že je tento článek bulvární. Jenže určitým způsobem je to relevantní, protože se to týká jednoho z nejdůležitějších politiků v zemi. Také proto, že sociální demokrat by měl reprezentovat solidaritu a pochopení pro ty, kteří jsou v nouzi.V každém případě mi tyto dokumenty zaslala osoba, která má s případem spojitost. Zdroj chce zůstat anonymní, protože se obává, že by politik mohl usilovat o nějakou pomstu.