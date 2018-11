Znepokojení nad návrhem operovat do zaměstnanců mikročipy

12. 11. 2018





Největší britské zaměstnanecké organizace a hlavní odborový svaz vyjádřily silné znepokojení nad připravovanou praxí britských firem operovat do zaměstnancůl mikročipy, aby tak zlepšily svou bezpečnost.



Britská firma BioTeq, která nabízí implantované mikročipy podnikům a jednotlivcům, už voperovala mikročipy v Británii 150 lidem.





Miniaturní činy se operují do masa merzi palcem a ukazováčkem. Umožňují lidem otevírat dveře, vstupovat do své kanceláře anebo nastartovat auto pohybem ruky. Dají se na nich také ukládat lékařské údaje.



Jiná firma, Biohax ve Švédsku, také vyrábí čipy pro lidskou implantaci, velikosti zrnka rýže. Jedná s celou řadou britských právních a finančních firem, včetně jedné se statisíci zaměstnanci, o implantaci těchto čipů do lidského těla.



Tuto praxi odmítla i Konfederace britského průmyslu.



Hlavní britský odborový svaz TUC je znepokojen, že by zaměstnanci mohli být násilím nuceni k souhlasu s mikročipy. Generální tajemnice odborového svazu Frances O'Grady varovala: "Víme, že zaměstnanci už nyní jsou znepokojeni, že někteří manažeři zneužívají technologie k mikromanagementu lidí a likvidují právo zaměstnanců na soukromů. Implantace mikročipů byl šéfům dala další moc a informace nad zaměstnanci."



Jeden implantovaný mikročip stojí 2000 až 8000 Kč.

0