Díky americkým ženám

8. 11. 2018 / Albín Sybera

včerejším komentáři Ve

publikovaném v izraelském deníku Ha‘aretz děkuje Bradley Burston americkým ženám za to, že v úterních volbách do Kongresu a do Senátu pomohly nejenom USA, ale i celý svět udělat o trochu bezpečnějším místem než jakým byl ještě v pondělí. Děkuje jim za to, že řekly ne sklonům „k rasismu, k islamofobii, ne sklonům k nenávisti vůči ženám jako celku, k LGBTQ lidem jako celku, k Židům, imigrantům, Hispáncům jako celku, Afroameričanům jako celku, ke všem novinářům, kteří nepracují pro Fox News nebo Breitbart a k demokratům každého druhu“ (Burston).