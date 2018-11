USA: Demokraté ovládli Sněmovnu reprezentantů, ale republikáni posílili svou vládu nad Senátem

7. 11. 2018





Američtí demokraté získali kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů, takže budou schopni blokovat většinu agendy prezidenta Donalda Trumpa. Budou také moci Trumpa bombardovat vyšetřováními. Republikáni ale posílili svou většinu v Senátu.



Volby fungovaly jako referendum o Trumpově Americe a o tom, zda si mají republikáni ve Washingtonu udržet absolutní moc.

Demokraté potřebovali získat ve Sněmovně reprezentantů 23 hlasů a brzo ve středu ráno dosáhli potřebných 218 křesel.



Nancy Pelosi, šéfka demokratického poslaneckého klubu, konstatovala ve Washingtonu, že nová většina její strany bude prosazovat nadstranickou politiku, pozitivní pro celé USA. Dodala, že Američané "už mají dost konfliktů". "Díky vám bude zítřek pro Ameriku novým dnem."Trumpova mluvčí Sarah Sanders se pokusila vítězství demokratů bagatelizovat: "Žádná 'modrá vlna' to nebyla, spíš jen zabublání." Avšak demokraté zaznamenali po celé zemi různá pozoruhodná vítězství. Nad republikánským poslancem zvítězila v tradičně republikánském předměstském okrsku Lauren Underwoodová, jednatřicetiletá afroamerická zdravotní sestra, která kandidovala za zdravotnictví. Do Kongresu se například dostaly poprvé i dvě indiánky. Byly zvoleny dvě kandidátky, jimž je pod třicet.Ženy rekordně získaly nejméně 90 křesel, většina z nich jsou demokraté a 28 z nich bylo do parlamentu zvoleno poprvé.Avšak v Texasu se demokratickému kandidátu Beto O'Rourkeovi nepodařilo svrhnout Teda Cruze.Vzhledem k tomu, že mají nyní demokraté většinu ve Sněmovně reprezentantů, očekává se, že zahájí množství vyšetřování Donalda Trumpa a jeho vlády. Budou zkoumat, zda se Trump pokusil blokovat vyšetřování ruského vlivu na prezidentské volby, zneužívání státních peněz různými činiteli Trumpovy vlády a peníze, které Trump vyplatil, aby umlčel různé své milenky.Vítězství demokratů také zablokuje většinu Trumpovy agendy. Republikáni chtěli zavádět další daňové škrty a restrukturalizovat zdravotní a sociální programy Medicare, Medicaid a sociální zabezpečení. Chtěli také odstranit Obamův zákon o zdravotnictví, což se jim nyní nepodaří.Zvětšený vliv republikánů v Senátu však bude znamenat, že pro Trumpa bude dál lehké jmenovat soudce a proměňovat americké soudnictví ve vysoce konzervativní instituci.Demokraté se snažili prezentovat tyto volby jako referendum o Trumpovi, jehož přítomnost v Bílém domě Ameriku tvrdě polarizovala a je definována chaosem, kmenovými tendencemi a likvidací civilizačních norem.Trump před volbami na svých předvolebních shromážděních především vyvolával strach z karavany migrantů, která utíká před násilím a chudobou ve střední Americe. Také tvrdil, že jestliže budou demokraté zvoleni, udělají v USA "socialistickou revoluci". Převolební kampani především dominoval Trump.Podrobnosti v angličtině ZDE