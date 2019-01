Robert Mueller: Tvrzení o Cohenovi "není přesné"

19. 1. 2019





Mimořádný vyšetřovatel Robert Mueller přerušil své mlčení a konstatoval, že zpráva serveru BuzzFeed, že Trump nařídil svému právníku Cohenovi, aby lhal Kongresu, "není přesná".



Ve výjimečném veřejném prohlášení zpochybnil úřadu Roberta Muellera šokující zprávu serveru BuzzFeed, že Donald Trump údajně nařídil svému někdejšímu právníku Michaelu Cohenovi, aby lhal Kongresu. Zpráva serveri Buzzfeed v té věci citovala dva federální vyšetřovatele.

"To, jak server BuzzFeed popisuje specifické výroky učiněné úřadu mimořádného vyšetřovatele a charakterizace dokumentů a svědectví, která získal tento úřad, týkající se svědectví Michaela Cohena v Kongresu, není přesné," konstatoval mluvčí Muellerova úřadu v prohlášení zaslaném serveru BuzzFeed News.Šéfredaktor serveru BuzzFeed News Ben Smith napsal na Twitteru: "Stojíme při svém článku i při zdrojích, které ho informovaly, a naléháme na mimořádného vyšetřovatele, aby ujasnil, co rozporuje."Výrok úřadu Roberta Muellera v této věci je mimořádný. Od doby, kdy byl v květnu 2017 jmenován do funkce mimořádného vyšetřovatele, Mueller málokdy oslovil média. Komunikuje namísto toho vydáváním množství žalob.Cohen má svědčiv v Kongresu 7. února.Podrobnosti v angličtině ZDE