NYT: Firma Huawei vyhrožuje České republice

9. 2. 2019





V sobotu dopoledne jsem zasedl v New Orleansu v jedné kavárně ve čtvrti Marigny k snídani nad výtiskem deníku New York Times, píše Jan Čulík. O brexitu - právem - v sobotním listě nebylo ani slovo (i když britská média o brexitu stále šílí) - avšak v podnikatelské sekci deník New York Times věnoval na třetí stránce půl velké strany České republice:



Ve snaze postavit se proti pokusům omezit svůj dosah v Evropě pohrozila čínská gigantická technologická firma Huawei České republice žalobou, pokud kyberbezpečnostní úřad ČR nezruší své varování ohledně rizika, které Huawei zosobňuje pro životně důležitou infrastrukturu České republiky.



Jak začínají státy po celé Evropě podnikat první kroky k rekonfiguraci systémů, které ovládají internet, hrozba od firmy Huawei je nejnovější salvou v eskalující válce ohledně toho, kdo bude ovládat hardware pro nový systém 5G, sítí páté generace.





Už déle než rok se Spojené státy podílejí na globální kampani s cílem omezit vliv čínských telekomunikačních firem. Argumentují, že tyto firmy ohrožují bezpečnost.



Zatímco američtí činitelé nenabídli konkrétní podrobnosti na podporu svého znepokojení, poukazují na čínský zákon o státních výzvědných službách z roku 2017. Tvrdí, že tento zákon vyžaduje, aby čínské firmy podporovaly čínské výzvědné úsilí, poskytovaly mu pomoc a ve všech ohledech spolupracovaly s prací čínských výzvědných služeb.



Tento zákon byl jedním z důvodů, které vedly český kyberbezpečnostní úřad Nukib k tomu, aby v prosinci vydal oficiální varování ohledně rizika, které zosobňuje firma Huawei a další čínská technologická firma ZTE.



Varování, které má sílu zákona, vyžaduje, aby všechny firmy v České republice, které jsou považovány za kriticky důležité pro fungování státu, provedly analýzu rizik ohledně znepokojení týkající se bezpečnosti. Už to vedlo několik velkých firem a ministerstev k tomu, aby se od podniku Huawei distancovaly. Zabránilo to této firmě usilovat o nové projekty.



V pátek vydal český Deník N citace z dopisu firmy Huawei řediteli českého kyberbezpečnostního úřadu Dušanu Navrátilovi a premiéru Andreji Babišovi, v nichž jim hrozí žalobou.



"Huawei nemůže představovat kyberbezpečnostní hrozbu, jak se praví ve varování," píše se v dopise. "Huawei nemá podle čínských zákonů žádnou povinnost instalovat do jejich výrobků zadní vrátka ani spyware a náš podnik by nikdy s takovou žádostí nesouhlasil."



Radoslav Kedzia, zástupce firmy Huawei v České republice, napsal, že český úřad pro bezpečnost internetu neposkytl žádné konkrétní důkazy nějakého nesprávného chování a nevysvětlil svou analýzu čínského zákona.



"V důsledku tohoto varování už firma Huawei zaznamenala ztráty a čelí mnoha potížím," píše se v dopise datovaném 1. února. "Například, byla vyloučena z veřejných zakázek, i z těch, které se netýkají kritické infrastruktury. Maloobchodní činnost byla poškozena a poškozena byla i naše značka," praví se v dopise. Huawei požaduje, aby české úřady své varování zrušily a dodává, že pokud neobdrží odpověď do 14. února, obrátí se v této věci na soud.



Protiofenzíva firmy Huawei je součástí širší kampaně na obranu na evropském kontinentu. Tento týden poslala firma Huawei dopis britskému parlamentu, v němž hájí svou pověst a tvrdí, že jakákoliv škodlivá činnost, kterou by firma Huawei prováděla, by "zničila náš byznys".



Firma Huawei, která se octla v obležení a kterou založil bývalý inženýr Čínské osvobozenecké armády, tvrdí, že útoky proti ní se nezakládají na faktech.



"Vlády v některých zemích označilu Huawei za bezpečnostní hrozbu, avšak nikdy neposkytly v této věci žádné konkrétní důkazy," konstatoval Ryan Ding z firmy Huawei v dopise britskému parlamentu.



USA, Austrálie a Nový Zéland už firmě Huawei zakázaly účast na budování sítí 5G.

