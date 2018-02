Jmenováním sociálního demokrata Martina Schulze německým ministrem zahraničí zaujme EU tvrdý postoj vůči vzdoru ČR, Polska, Maďarska a Slovenska

9. 2. 2018





Německo už skoro má novou vládu. "Skoro" proto, že referendum sociálních demokratů by ještě mohlo zrušit dohodu o velké koalici mezi německými sociálními demokraty a křesťanskými demokraty Angely Merkelové.Jenže sociální demokraté by byli hloupí, kdyby nynější dohodu odmítli. V loňských zářijových všeobecných volbách získali jen ubohých 18 procent, ne o moc více než fašistická strana AfD.Lze argumentovat, že je to proto, že jsou sociální demokraté v Německu ve vládě už příliš dlouho - od roku 1998, s jedinou pauzou v letech 2009-2013. Je pravda, že mladá generace německých sociálních demokratů chce obnovení strany v opozici.Jenže pro současné vedení sociálních demokratů, které je ve středních letech, by pauza čtyř až osmi let, během kteréžto doby by byli svědky vzestupu mladé generace politiků, není atraktivní.Nová německá koaliční vláda předává velké množství moci sociálním demokratům. Sociální demokraté dostávají i ministerstvo financí, kde šetřil Wolfgang Schäuble škrtil Evropu jménem finanční disciplíny. V Paříži a v Bruselu otvírají šampaňské.Ve hře pokeru za poslední měsíce prohrála Merkelová. Sociální demokraté dostali dohodu, která Merkelovou připravila o všechna klíčová ministerstva. Horst Seehofer z její sesterské mnichovské strany CSU byl odměněn za neustálou kritiku Merkelové uprchlické politiky jmenováním ministrem vnitra, takže ponese odpovědnost za příští teroristické útoky.Ústupky, které Merkelová tentokrát udělala sociálním demokratům, vytvářejí dojem, že jedinou pravicovou stranou v Německu je nyní AfD a že ta vstoupila do bot opuštěných její stranou CDU.To není pravda. Populistická AfD je antiglobalistická, euroskeptická a rusofilní, a to CDU nikdy nebyla. Avšak pokud se AfD vyhne další radikalizaci, mohla by v budoucnost po odchodu Merkelové utvořit koalici s CDU/CSU, která se po jejím odchodu bezpochyby posune doprava. Viz rakouský model: V roce 2021 možná zaktivizovaná pravice zaktivizovuje levici a v Německu dojde k obnovení ostrých politických konfliktů mezi jasně definovanou levicí a pravicí.V současnosti však, pokud se tato navrhovaná koalice skutečně realizuje, bude vládnout Merkelová a Velká koalice. Co to znamená pro Evropu? Martin Schulz bude ministrem zahraničí. Je to eurofil a toto je zřejmě Schulzova poslední šance výrazně ovlivnit německou a evropskou politiku. Nedávno navrhl vytvoření Spojených států evropských do roku 2025. Emmanuel Macron nebude mít nadšenějšího a netrpělivějšího spojence. Takže očekávejte, že bude eurozóna integrovanější, možná bude mít vlastního ministra financí a ministra pro hospodářský rozvoj. Očekávejte také větší míru podpory pro evropský jih, možná prostřednictvím euroobligací.Vzhledem k odporu visegrádské skupiny, vůči další evropské integraci, Schulz bude zřejmě čelit do pár měsíců vážnému evropskému konfliktu. Neočekávejte však, že se vzdá svého plánu na integraci EU anebo že změkčí svůj postoj vůči brexitu.Schulz je přesvědčen, že nastartováním německo-francouzského "motoru" EU a oživením eurozóny vznikne atraktivní vzor pro občany visegrádských států a ti se dříve nebo později zbaví svých nacionalistických vlád. A pokud ne, chce, aby brexit ukázal vzdorným Maďarům, Polákům, Čechům a Slovákům, že odchod z Evropské unie pro ně bude drsný.Kompletní článek v angličtině ZDE