Ospalý Martin bude odejit na ministerstvo zahraničí

9. 2. 2018 / Karel Dolejší

Německá SPD zavádí novou tradici - neúspěšné předsedy deponuje na ministerstvu zahraničí. Současným ministrem je Sigmar Gabriel, předseda strany do března 2017. Dalším na řadě se stane Martin Schulz, který přinesl SPD nejhorší volební výsledek v poválečné historii.

Nedoučený knihkupec Schulz byl po návratu z Bruselu očekáván německou veřejností s velkými nadějemi - a než se projevil, SPD v preferencích dokonce chvíli vedla před koaliční CDU. Poté však stranu navzdory varování politologů posunul doleva a hraním na třídní strunu ztratil středové voliče. Loňské volby do Bundestagu proto dopadly zatím nejhůř, jak vůbec mohly. Sociální demokraté chvástající se, že vystřídají Merkelovou v kancléřském úřadě, získali 20,5 % hlasů - o 5 % méně, než v roce 2013.

Na Schulzovo místo nicméně nyní přichází - cimrmanovskou terminologií řečeno - jinší sekáč.

Jak na Facebooku poznamenal Dominik Wieluch: "Tohle přesně chcete slyšet od německého politika: Během úderného sedmiminutového projevu klela, dupala, bila se do hrudi a hovořila tak vášnivě, až rozklepala mikrofony na řečnickém pultíku. "Budeme jednat tak tvrdě, že budou kvičet.""

Stručně řečeno: Zdaleka nejen ČSSD si během celoevropského úpadku sociáldemokratismu sahá na intelektuální a kádrové dno.

Čeští populisté a xenofobové mohou dosáhnout toho, že Česká republika v relativně krátké době opustí Evropskou unii. Byla by to katastrofa v mnoha ohledech, zdaleka nejen ekonomická. Ale pořád jen katastrofa lokální, dotýkající se samotné české kotliny. Unie jako taková to přežije.

Buranizace a hysterizace druhé nejdůležitější německé politické strany kontrolující ministerstvo zahraničí ovšem snadno dokáže ohrozit i unii jako celek. A ostatně k českému odchodu z ní také zvládne přispět velice podstatnou měrou, když na to přijde.

Zkuste si například představit, že před případným referendem o czexitu budou česká média pravidelně citovat arogantní výroky Martina Schulze mířené do "buše" na východě; případně postovat videa, na nichž čerstvá předsedkyně SPD Andrea Nahlesová na rozdíl od klidné a kultivované Merkelové vřeští, až jí přeskakuje hlas.