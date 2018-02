Itálie: Neúspěšný kandidát Ligy severu byl zatčen, postřelil šest imigrantů

4. 2. 2018

Italy: African migrants shot and injured by driver in Macerata – video https://t.co/JyyB5MMz6D — The Guardian (@guardian) February 3, 2018

Luca Traini, 28, neúspěšný volební kandidát pro ultrapravicovou italskou Severní ligu byl zatčen poté, co střelec zaútočil na migranty z Afriky a dvě hodiny na ně střílel z automobilu v italském městě Macerata.Traini byl zatčen poté, co bylo postřeleno šest lidí v malém městě nedaleko italského pobřeží, 200 km východně od Říma. Policie uvádí, že útok měl rasovou motivaci.K střelbě došlo několik dní poté, co byl zatčen Nigerijec podezřelý z vraždy mladé dívky. Ultrapravice v Itálii její smrt zneužívá k rasistické kampani proti imigrantům. Nigerijci jménem Innocent Oseghale byl loni odepřen v Itálii azyl.Podrobnosti v angličtině ZDE