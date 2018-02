Brexit: Útoky na britskou státní službu připomínají třicátá léta v Německu

4. 2. 2018

Brexit attacks on civil service ‘are worthy of 1930s Germany’ https://t.co/JY1y2Uj10C

Lord Turnbull patří k celé řadě vysoce postavených osobností, které jsou znepokojeny útoky na britskou státní službu. Turnbull konstatoval, že útoky na britské státní úředníky připomínají mýtus o "bodnutí do zad", který vznikl v Německu po první světové válce a později ho převzali nacisté."'Dolchstoss' znamená 'bodnutí do zad," vysvětlil. "Po první světové válce vzniklo příměří, ale německá armáda byla považována za poraženou. Pak, na začátku nacistické éry, vznikl mýtus 'bodnutí do zad'. Argumentovalo se, že 'naše velká armáda nebyla nikdy poražena, ale byla bodnuta do zad civilisty, liberály, komunisty, socialisty a židy'. To právě se snaží dnes v Británii dělat stoupenci brexitu. Prohrávají svou argumentaci, protože nejsou schopni přesvědčit veřejnost o svých extravagantních příslibech, a tak se obracejí a tvrdí: 'Všechno by bylo v pořádku, kdyby nás neblokovala státní správa.'"V minulých dnech byla zveřejněna tajná zpráva britské vlády, podle níž budou všechny varianty odchodu Británie z EU katastrofou, a pokud Británie odejde z EU bez dohody, britská ekonomika se zmenší o 8 procent.Podrobnosti v angličtině ZDE