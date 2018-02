Varování pro ČR: Brexitem Theresa Mayová zničí britskou ekonomiku

Hlavní komentátorka televize BBC Laura Kuenssberg se během (zbytečné) návštěvy Theresy Mayové v Číně pokusila z ní vydobýt odpověď na otázku, zda je její vláda brexitem ochotna zničit britskou ekonomiku, anebo dá přednost její ochraně. Mayová odpověděla jako obvykle prázdnými frázemi. Británii začíná docházet, jak obrovskou katastrofou bylo hlasování pro odchod země z EU.



Uvažují mladí lidé v ČR, kteří chtějí odejít z EU, co by se stalo s českou ekonomikou, na niž by po odchodu z EU byly uvaleny tarify, takže by nemohla dál obchodovat s Německem, na němž ČR ekonomicky závisí 80 procenty? Napadlo mladé lidi v ČR, že po odchodu ČR z Evropské unie budou muset žádat o vízum k cestě do Drážďan i do Bratislavy a nebudou smět pracovat a žít v zemích EU?



Mayová se v rozhovoru dopouští několika lží. Zaprvé, Británie nedostane od EU přístup na svůj trh, pokud nepřijme čtyři základní zásady EU, mj. volný pohyb obyvatelstva. Zadruhé, Británie i jako člen EU má i v současnosti právo uzavírat obchodní dohody s jinými státy.



Minulý týden prozrazená analýza britských vládních odborníků dokazuje, že všechny alternativy odchodu Británie z EU poškodí britskou ekonomiku. Pokud nedojde k dohodě s EU, britské hospodářství se zmenší o 8 procent. (JČ)



Kuenssbergová: Paní premiérko. Evropská unie, vaše strana podnikatelé, mnoho členů veřejnosti, ti všichni chtějí vědět, jaká je VAŠE volba. Protože se v této chvíli zdá, že ve vaší straně zuří ohledně brexitu tak obrovské konflikty, a vy svou vlastní volbu natolik utajujete, že vyvoláváte obrovskou nejistotu a opravdové vakuum. Takže se vás ptám znovu: Co je pro vás cennější: více kontroly pro britský parlament a pro naše politiky, anebo méně poškození ekonomiky a těsný vztah k Evropské unii? Kuenssbergová: Paní premiérko. Evropská unie, vaše strana podnikatelé, mnoho členů veřejnosti, ti všichni chtějí vědět, jaká je VAŠE volba. Protože se v této chvíli zdá, že ve vaší straně zuří ohledně brexitu tak obrovské konflikty, a vy svou vlastní volbu natolik utajujete, že vyvoláváte obrovskou nejistotu a opravdové vakuum. Takže se vás ptám znovu: Co je pro vás cennější: více kontroly pro britský parlament a pro naše politiky, anebo méně poškození ekonomiky a těsný vztah k Evropské unii?





Mayová: No vy říkáte, že nikdo neprosazuje špatnou dohodu, ale ve skutečnosti špatnou dohodu prosazuje Labouristická strana.



Kuenssbergová: Paní premiérko, tady teď mluvíme o vaší volbě. O tom, co chcete vy.



Mayová: No, promiňte, nemůžete něco takovéhleho říct, že "nikdo neprosazuje špatnou dohodu", když Labouristická strana tvrdí, že chce pokračovat v tom, co je teď. V dalším placení spousty peněz do EU.



Kuenssbergová: Naši diváci, paní premérko. Vaše volba?



Mayová: Moje volba je velmi jednoduchá. Převezmeme zpět kontrolu nad svými penězi, převezmeme zpět kontrolu nad svými hranicemi, převezmeme zpět kontrolu nad svými zákony. Chceme dosáhnout té dohody s EU o volném obchodu, vyjednáme dohodu o volném obchodu s Evropskou unií, chceme, aby byla na co možná beztarifním a hladkém základě, to bude dobré pro pracovní příležitosti v Británii, ale také nám to poskytne svobodu vyjednávat a podepisovat obchodní dohody s celým světem, a to je dobré pro prosperitu, pracovní příležitosti a lidi v Británii.



Kuenssbergová: Paní premiérko, víte ale velmi dobře, že čas rozhodnutí se rychle blíží. A pozor, naši diváci slyší, že odmítáte poskytnout konkrétní podrobnosti. Znovu se vás ptám: Co je pro vás důležitější: Menši poškození ekonomiky, anebo více kontroly pro náš parlament a pro naše politiky? Protože EU, mnoho podnikatelů, mnoho členů veřejnosti, mnoho lidí ve vaší vlastní straně, je přesvědčeno, že vy prostě nemůžete mít obojí, a musíte nyní nalít čistého vína. Ohledně toho, co skutečně chcete. Jinak to vypadá, vypadáte, že nevíte, co chcete.



Mayová: No, víte, já si nemyslím, že to jsou dvě neslučitelné alternativy. Britský lid hlasoval, abychom převzali kontrolu našich peněz, našich hranic a našich zákonů. A to přesně uděláme.



Kuenssbergová: Ale budete muset lidem poskytnout víc podrobností, paní premiérko.



Mayová: Také chceme zajistit, abychom mohli obchodovat přes hranice.





