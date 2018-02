V Londýně byl odsouzen ultrapravicový terorista, který najel před mešitou do muslimů

2. 2. 2018

Usmrcený Makram Ali







Porotě u londýnského soudu trvalo méně než hodinu, aby shledala vinným Darrena Osbornea, 48, který vjel s dodávkou do skupiny muslimů před mešitou ve čtvrti Finsbury Park v severním Londýně, usmrtil jednoho člověka a dvanáct dalších zranil. K útoku došlo v červnu 2017. Osborne bude odsouzen v pátek a bude mu udělen trest celoživotního vězení. Osborne se vyjádřil, že chce zabít co největší množství muslimů. Jeho obětí se stal Makram Ali, 51, který se o holi vydal během Ramadánu, posvátného měsíce pro muslimy, do místní mešity k modlitbě. Makram Ali vychoval čtyři dcery a dva syny, dvě jeho děti absolvovaly v Británii vysokou školu. Ti, kteří ho znali, ho považovalo za vzorného britského občana, navzdory tomu, že měl zdravotní a finanční problémy.Předtím, v červnu 2016, těsně před referendem o brexitu, usmrtil labouristickou poslankyni Jo Coxovou jiný ultrapravičák, Thomas Mair.Britská vláda v důsledku obou případů zahájila vyšetřování britské extremní pravice. Provádí ho Joint Terrorism Analysis Centre (Společné středisko pro analýzu terorismu). Jeho odborníci hodnotí, do jaké míry jsou britští ultrapravičáci rozhodnuti zabíjet, jaká je jejich motivace, jak šíří svou propagandu a jak získávají stoupence.Podrobnosti v angličtině ZDE