Výroba potřebné sociální reality na zakázku...

1. 2. 2018

Ne, fakt to nebyla a není Praha proti Česku, píše na Facebooku novinář Jan Boček. Ten titulek je nesmysl a jenom vyvolává démony. Další selhání nás novinářů a vymýšlení virtuální reality. Když už, tak štěpení je podle vzdělání, věku, nezaměstnanosti, manuální/intelektuální práce, je to štěpení hodnotové. Podobně jako u Trumpa, Brexitu, minulé prezidentské volby. Čistě soukromě, emocionálně, v datech to není: přijde mi to jako neschopnost se domluvit mezi lidma, kteří se na budoucnost chtějí těšit a těma, co z ní mají (většinou asi oprávněně) strach. Jo, v Praze žije víc lidí, co pracujou hlavou a budoucnosti se nebojí, ale není to pointa. Geografické štěpení je až sekundární. Neboli: pravděpodobněji se na volbě prezidenta shodne řidič z Prahy a řidič z Třince, než řidič z Prahy s programátorem z Prahy. Atd. Prostě si vybírejte, co čtete. Garbage in, garbage out.