Zbraně hromadného ničení (v České republice)!

31. 1. 2018 / Beno Trávníček

Pohybuje se jich denně po českých silnicích obludný mrak. Mají klidně přes 40 tun a vezou leccos. Od klád z lesa, se kterými se třeba převrátí na pole, až po plastové barely s koncentrovanou kyselinou či hydroxidem, které vysypou v zatáčce na náledí doprostřed vísky a ony popraskají a vytečou do potoka až po třeba cisternu, která vyletí v zatáčce z jistících a špatně zajištěných šteftů a letíc desítky metrů kousek nad silnicí, před tím než dopadne do potoka, skalpuje menší auto a zabije šoféra za volantem (skutečné události).





Zašaltují tam kvalt a jedou, co omezovač dovolí – tedy pokud je funkční (cca 89 km/h). Jakékoliv zakolísání v tempu je stojí značné peníze na spotřebě paliva. Proto jedou jako tanky lesem. Jen místo stromů jsou tu ostatní (menší) auta, lidi – prostě odporné překážky na rychlé cestě za dobře proplaceným včasným cílem.

Že je to přílišná nadsázka? Viděli jste záběry z aktuální hromadné nehody na D1 na Vysočině? Osobní auta zotvíraná jako konzervy tlakem mnoha vlnících se a tam či tu narážejících kamionů? Nemluvě o naftě z protrhaných nádrží těchto lochnesek, která znečistila vodu.

U různých věcí se občas stává, že tak zvaný POHÁR PŘETEČE a věci se změní. To je přesně aktuální situace s kamiony na českých silnicích a dálnicích. Přeteklo již mnoho pohárů. Je o strach poslat někoho blízkého někam osobním autem, protože nevíte, která ZBRAŇ HROMADNÉHO ničení ho sejme a zmrzačí nebo rovnou zabije (též mluvím mimo jiné i o zcela konkrétní události).

A náš stát?

Čumí na to jako bulva. Řeší v problematice dopravy milion věcí, ale nikdy to, jak efektivně vyhnat ze silnic na koleje zásadní množství kamionů a ty ostatní umravnit tak, aby se při uzření majáčku policie pomočili strachy! Ano, to jim ze srdce přeju. Jako odměnu za hříchy minulé i současné. Rozumný kamioňák (který nepochybně také existuje) se samozřejmě nemá čeho bát.

Co může dělat občan, kterému to vadí?

Lehnou si na silnici pod kamion jako silniční Jan Palach?!

Nebo co?! Sakra.

Rád bych viděl jednou ve vládě takového ministra dopravy, který nás zbaví ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ na silnicích. Který jich řadu převede povinně na koleje, protože bude tak inteligentní, že to dokáže prosadit. Který zajistí, aby povolená maximální hmotnost těch zbylých nebyla vyšší než v rozumně se chovajících státech a který se domluví s ministrem vnitra tak, že zaúkoluje policejního prezidenta, aby dopravní policie trestala kamiony na nejvyšší hranici možných sankcí 365 dnů v roce, 24 hodin denně a na celém území ČR. Rád budu, jako daňový poplatník, spoluživit dalších řekněme 390 silničních terénních policistů, kteří se tím budou stále a systematicky zabývat. Ostatně - na pokutách si na sebe nejspíš slušně vydělají.

Pokud toho nebude, bude špatně, moc špatně, občanům země české!