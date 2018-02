Cenzura v českém tisku: Zabývejte se násilnými konverzemi v Jižní Koreji, končícími až smrtí

Zde je reportáž z Novozélandského serveru Scoop o stodvacetitisícové demonstraci v Jižní Koreji za potrestání pastorů zodpovědných za násilnou konverzi a požadující vyšetření případu úmrtí 27 leté (podle evropského počítání 25 leté) ženy Ji In Gu, která byla prý udušena svými rodiči. Plně to odpovídá tomu, co mi bylo dnes řečeno. Není však dále v mých silách ověřit takto na dálku všechny podrobnosti a detaily událostí v Jižní Koreji. Proto chci vyzvat profesionální novináře, aby se začali zabývat tímto tématem a nepodlehli tlaku peněz, které jim tečou z reklam Olympiády. Navštivte také demonstraci, která se bude konat v Praze na Můstku v sobotu ve dvě hodiny a setkejte se s lidmi, kteří byli sami obětmi násilné konverze v Koreji.

Tisková zpráva k demonstraci:

V sobotu se bude v Praze konat „Remember Koo Ji In, shromáždění apelující na zastavení násilných konverzí“

Šokující událost, kdy vyhasl život mladé 25-leté křesťanky po úkladech pastorů Křesťanské Rady Koreje během pokusu o násilnou konverzi, spustil vlnu občanských shromáždění ve světě

P R A H A - Na různých místech Jižní Koreje se v neděli 28. ledna 2018 uskutečnila shromáždění na podporu přijetí Antidiskriminačního náboženského zákona, která podpořilo 120.000 lidí.

Na sobotu 3. února 2018 14:00 hod. je v Praze svoláno shromáždění „Remember Koo Ji In, shromáždění apelující na zastavení násilných konverzí“, které organizují dobrovolníci sympatizující s Asociací obětí násilné výuky k náboženské konverzi.

Schéma násilné výuky k náboženské konverzi probíhá následovně. Pastoři (Křesťanské Rady Koreje Christian Council of Korea – CCK) navenek vystupují jako „experti na křesťanské sekty“. Rodičům obětí za finanční úhradu poradí, jak detailně naplánovat a zinscenovat jejich únos na předem určené místo, kde jsou pak těmito pastory ve spolupráci s rodiči vystaveni psychickému a nezřídka i fyzickému násilí, aby upustili od své víry a podepsali konverzi.

Rodiče a příbuzní těchto obětí, které jsou zpravidla již dospělé osoby, jsou pastory zmanipulováni strachem, že jejich syn nebo dcera je v „sektě“ a slibují jim vrátit jejich dítě zpátky na „správnou doktrínu“. Během takové akce jsou obětem při odporu svázané ruce, nohy a zalepena ústa lepicí páskou.

Pastoři dávají rodičům podepsat prohlášení, aby se zbavili odpovědnosti. Jsou to ale právě oni, kteří tak beztrestně ničí rodiny. Prominentní pastor Jin, který je reprezentantem tohoto fenoménu „výuky“ nabádá i další pastory, aby se do této formy „konzultace“ zapojili. Jde však o činy za hranicí zákona, které musí být zastaveny.

Předběžný program shromáždění v Praze 1:

14:00 Video, speciální píseň

14:20 Provolání v shromáždění a apel na veřejnost

14:30 Kulturní představení

14:45 Ukončení shromáždění, prostor pro média na rozhovory s obětí Násilné výuky k náboženské konverzi (tlumočení z korejštiny/angličtiny do češtiny bude zabezpečeno)

Další informace:

Kateřina Davidová, rememberkoojiin@gmai l.com

www.facebook.com/RememberKooJi In



další odkazy:

http://www.notaes.net/120000-s urcoreanos-se-unen-para-el-cas tigo-de-los-pastores-que-hacen -conversiones-forzadas.html

https://www.change.org/p/estad o-de-corea-contra-los-pastores -que-hacen-conversiones-forzad as