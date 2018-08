V červnu a v červenci se ve Středozemním moři utopilo více než 850 lidí

3. 8. 2018

More than 850 lives were lost in June and July alone, making the Mediterranean crossing the deadliest sea route in the world.#saveliveshttps://t.co/YqQNLrQALh via @refugees — Melissa Fleming (@melissarfleming) August 3, 2018

Vysoký úřad OSN pro uprchlíky volá na poplach: za prvních sedm měsíců letošního roku se utopilo ve Středozemním moři více než 1500 uprchlíků a migrantů. Více než 850 lidí zahynulo utopením ve Středozemním moři jen v červnu a v červenci.



Vysoký úřad OSN pro uprchlíky je zejména znepokojen skutečností, že počet utopených roste, navzdory tomu, že se počet migrantů příchozích do Evropy podstatně snižuje. Letos přišlo do Evropy jen asi 60 000 uprchlíků a migrantů, je to polovina počtu z loňského roku za totéž údobí. Je to návrat k míře migrace v letech před rokem 2014. Avšak každý jednatřicátý člověk pokoušející se překročit Středozemní moře v červnu a v červenci 2017 zemřel utopením, zatímco v roce 2017 to byl jen každý devětačtyřicátý člověk.



Bez dalších akcí zemře ve Středozemním moři v budoucích měsících mnoho lidí.



Uprchlíci ze Sýrie tvoří asi 13,5 procenta nových příchozích do Evropy. Je to největší národní skupina. Odráží to pokračující zoufalství osob postižených největší světovou uprchlickou krizí.