Anton Šechovcov: Fašisté a "antiimperialisté" zakládají "Querfront" ve Vídni

Na aktuální vídeňský pokus znovu založit "Querfront" (historický a nověji neonacistický termín pro antidemokratické spojení ultralevice s ultrapravicí) upozorňuje expert na vazby Putinova Ruska se západní ultrapravicí Anton Šechovcov: "Fašisté a antiimperialisté se scházejí, aby z odstupu olizovali Putinovy a Asadovy krví nasáklé boty. A víte co? Už se ani nestydí nazývat se "Querfront"."

An intriguing Querfront gathering in Vienna: fascists and anti-imperialists come together to lick, remotely, the blood-soaked boots of Putin and Assad. And, you know what, they are no longer shy about calling themselves "Querfront". pic.twitter.com/WI9kWm70RL