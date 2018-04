Spektakulární nesmysl v Českém Krumlově

20. 4. 2018

Problémy s vykořeněním se v Českém Krumlově vlečou dlouhodobě. Přestože se zdá být ČK zlatým dolem, tak jen pro někoho. Obyčejní lidé na Krumlovsku bydlí na sídlišti Plešivec v panelácích, žijí za nesmyslně nízkých příjmů a jezdí pracovat do ČB. Majitelé drahých penzionů, obchodů s bižuterií a restaurací jsou podle nich většinou "Pražáci" kteří nemovitosti postupně vykoupili. Neověřoval jsem.Kromě městských slavností, které jsou důležitými lákadly turistického ruchu, by bylo fajn umožnit každý týden na náměstí, nebo náplavce běžné potravinové trhy z regionálních zdrojů. Zelenina. Pečivo.Ne jako nóbl trhovecké budky na náměstí pro prodej suvenýrů. Na ty je totiž mezi prodejci tlačenice a jsou drahé.V centru Krumlova je jedno pekařství, o jiných nevím. Pekařský stánek na trhu by byl super. (a to nedaleko Krumlova je pekárna Srnín http://www.pekarnasrnin.cz U řeky třeba prodej ryb, klidně z Třeboňska.Krumlov taky podporuje řemeslné dílny v rámci projektu http://www.klasteryck.cz , Řemeslníci mají krámky v jedné malé zastrčené uličce, dělají i workshopy. Tohle by klidně mohlo být na více místech. Alespoň by turistě nemuseli špekulovat, jestli si mají koupit broušenou bižu Swarovski.Potraviny jsou teď zastoupeny v centru dvěma prodejnami COOP (družstevní vlastnictví), které si představte jako zoufale vybavené potraviny se shnilou zeleninou a chudou nabídkou jídla.Ve všední den otevřeno do 17.30, v sobotu jen dopoledne, v neděli zavřeno. Přitom do večerních hodin celý víkend je město plné lidí.Další potraviny jsou na periferiích. Bylo mi z toho smutno. Obyčejný potravinový trh by to vylepšil.A pak i to ostatní, ale to se tak nějak děje...Městský úřad má jistě svůj odborný pohled, já jen viděl ty krumlovské kulisy.Teď tedy budou obohaceny o peřiny z oken úřadu.