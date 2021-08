Spěchá: Nenechme si ukrást Cínovec

9. 8. 2021

V důsledku trestuhodné nedbalosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR se zdá, že odevzdáním Cínovce do majetku pochybné soukromé společnosti přijde Česká republika o 64 000 miliard Kč. V kopci je totiž mj. velmi drahý kov rubidium, který se zřejmě používá jako raketové palivo.



Dobrý den pane Ministře,







zde . Rozhodl jsem se Vás v této věci oslovit. O ložisku Cínovec jsem napsal článek již v roce 2018 zde . Ten navazoval na článek pana Pavla Reichla zde . Nelíbilo se mi tenkrát, že pan Reichl ani nikdo po něm nezmínil kov rubidium, který je v tom kopci také přítomen a jehož kilogramová cena mnohokrát převyšuje cenu ostatních kovů. Všichni budou namítat, že ten kov je v podstatě na nic, že ho nikdo nechce, je ale velmi drahý a zřejmě se dá využít jako palivo do raket. přečetl jsem si článek v internetovém magazínu IDnes,. Rozhodl jsem se Vás v této věci oslovit. O ložisku Cínovec jsem napsal článek již v roce 2018. Ten navazoval na článek pana Pavla Reichla. Nelíbilo se mi tenkrát, že pan Reichl ani nikdo po něm nezmínil kov rubidium, který je v tom kopci také přítomen a jehož kilogramová cena mnohokrát převyšuje cenu ostatních kovů. Všichni budou namítat, že ten kov je v podstatě na nic, že ho nikdo nechce, je ale velmi drahý a zřejmě se dá využít jako palivo do raket.







zde . Webová stránka společnosti je pak zde . Jak je vidět z výpisu z OR, tak v roce 2014 se vkladem 200 tisíc Kč stala 100% vlastníkem Geometu, s.r.o., společnost EUROPEAN METALS (UK) LIMITED se sídlem v Londýně. Webová stránka společnosti je zde . Pokud se podíváme na její poměrně krátkou historii, tak od začátku popisuje převážně jen projekt Cínovec. Mnoho jiných projektů tam nenajdeme. Složení dvaceti největších akcionářů v roce 2015, najdeme na straně 56 zde a dále pak v roce 2020 na straně 78 zde . Pan Reichl společně se svými kolegy založil v roce 2007 společnost Geomet, s.r.o., jejíž výpis z obchodního rejstříku nalezneme. Webová stránka společnosti je pak. Jak je vidět z výpisu z OR, tak v roce 2014 se vkladem 200 tisíc Kč stala 100% vlastníkem Geometu, s.r.o., společnost EUROPEAN METALS (UK) LIMITED se sídlem v Londýně. Webová stránka společnosti je. Pokud se podíváme na její poměrně krátkou historii, tak od začátku popisuje převážně jen projekt Cínovec. Mnoho jiných projektů tam nenajdeme. Složení dvaceti největších akcionářů v roce 2015, najdeme na straně 56a dále pak v roce 2020 na straně 78







zde . Dalším českým členem je pak pan Richard Pavlík v pozici výkonného ředitele společnosti, který je v současné době i ředitelem Geometu s.r.o. V jeho krátkém životopise je uvedeno, že mj. působil dlouhá léta ve společnosti Ostravsko-karvinské doly (OKD) a dále pak ve společnosti NWR Karbonia, která je viz zde vlastněna panem Zdeňkem Bakalou. Jak to dopadlo s OKD, všichni víme. U této akce jsou zase všichni odborníci z Ostravy a pokud možno vystudovali VŠB Ostrava. Pan Pavel Reichl se stal jedním z členů vedení společnosti viz. Dalším českým členem je pak pan Richard Pavlík v pozici výkonného ředitele společnosti, který je v současné době i ředitelem Geometu s.r.o. V jeho krátkém životopise je uvedeno, že mj. působil dlouhá léta ve společnosti Ostravsko-karvinské doly (OKD) a dále pak ve společnosti NWR Karbonia, která je vizvlastněna panem Zdeňkem Bakalou. Jak to dopadlo s OKD, všichni víme. U této akce jsou zase všichni odborníci z Ostravy a pokud možno vystudovali VŠB Ostrava.







zde .Tímto memorandem daroval zdarma kopec Cínovec do té doby v Čechách neznámé australské těžební společnosti EUROPEAN METALS (UK) LIMITED, a to za přítomnosti australského velvyslance. Váš předchůdce, pan ministr Jiří Havlíček (ČSSD) , podepsal v roce 2017 ono hanebné memorandum viz.Tímto memorandem daroval zdarma kopec Cínovec do té doby v Čechách neznámé australské těžební společnosti EUROPEAN METALS (UK) LIMITED, a to za přítomnosti australského velvyslance.







Vy jste veřejnosti nepředstavil vůbec žádný plán, kterým by se těžba na Cínovci řídila. Museli jsme se dívat do anglicky psaných plánů minoritního vlastníka Geometu, abychom se vůbec něco dozvěděli. Dozvěděli jsme se tam, že to ložisko bude v podstatě vyrabováno, jako již mnohokrát před tím, kdy byly vytěženy jen ty méně cenné kovy a ty drahé pak skončily v hromadách hlušiny.

Já bych nyní tedy všem těm Vašim potenciálním partnerům chtěl za veřejnost České republiky vzkázat, že my nejsme žádná

, aby se s námi zacházelo tak, jak je to navrženo v těch jejich dokumentech. Je nás asi 10,7 milionů obyvatel. Na každého z nás tedy připadá asi šest miliónů korun z toho bohatství ukrytého v tom kopci. Měli bychom si nyní zvážit, jak s tím bohatstvím naložíme. Politické strany by se nyní měly předhánět, která rychleji předloží lepší návrh na řešení.

Rád bych zde uvedl informaci pro veřejnost, že průměrný důchod v ČR je uveden

ve výši 15 385 Kč. Vyplácí se průměrně po dobu 24,3 roku uvedenou

. Když si to vynásobíme, tak průměrný důchod nás stojí asi 4,5 milionu korun. Pokud by se rozumně naložilo s kovy v Cínovci, tak by se daly důchody zvýšit o daleko více než 300 Kč měsíčně. Peníze by se daly použít i na podporu mladých manželství, pro podporu zvýšení počtu nově narozených dětí, pro podporu studia na VŠ atd. atd.

Dalším Vaším vážným pochybením, pane ministře, byl výběr kandidáta na realizátora projektu, který to pro Českou republiku bude vše zajišťovat. Společnost ČEZ, a.s., a její generální ředitel a předseda představenstva, pan Daniel Beneš, nemají podle názoru široké veřejnosti dobrou reputaci z posledních investičních akcí, které realizovali. Pan Beneš, jako spolužák a kamarád předchozího generálního ředitele ČEZ, a.s., pana Martina Romana, nastoupil do funkce po tzv.

v roce 2009

MPO použije své zástupce v dozorčí radě ČEZ a nařídí jako většinový vlastník vedení ČEZ převod těžebních práv na Českou republiku za stejnou cenu, kterou ČEZ zaplatil za ten podíl.

Česká republika pak použije pouze malou část z těch Vámi uvedených 52 miliard korun k navýšení svého podílu v celém projektu na 99%.

Česká republika pak vypíše nové výběrové řízení na těžbu všech kovů v ložisku Cínovec a jejich následný prodej na světových trzích.

kovů v ložisku Cínovec a jejich následný prodej na světových trzích. Nikam nespěcháme, chceme pouze nejvyšší cenu pro nás pro všechny.

Chceme slušné těžební podmínky pro okolní obce.

Těžební práva získá pak ten, kdo nabídne České republice nejvyšší cenu a nejlepší podmínky.

Česká republika si vyhrazuje právo odkladu těžby na neurčito, pokud nebude spokojena s celkovou nabídnutou cenou.

Tato tabulka je zřejmě velmi nepřesná, protože byla sestavena pouze z kusých a útržkovitých informací, které jsem měl k dipozici. Pane ministře Vy ji zcela jistě opravíte podle výsledků, které jste obdržel z ČEZu a z Geometu.Podle plánu, který tedy představila pouze v anglické verzi společnost EUROPEAN METALS (UK) LIMITED na svých webových stránkách, je připravena vytěžit na Cínovci kovy lithium, cín a wolfram a zaplatit za to České republice asi 46 miliard korun a to postupně, v následujících asi 20 letech. Všechny ostatní kovy považuje za škodlivé příměsi a nabude je těžit. Skončí na haldách.Než se pustím do dalšího, tak bych Vám rád pane ministře připomněl preambuli české ústavy, kterou najdeme. Výslovně se v ní praví:Tento základní zákon České republiky, nadřazený všem ostatním zákonům, Vás tedy pane ministře zavazuje chránit zděděné přírodní bohatství ve prospěch nás všech, tedy občanů této země.Za působení pana Danila Beneše v čele společnosti ČEZ, s.s., proběhla celé řada dalších afér, které bohužel velmi pravděpodobně vyřadily ČEZ, a.s., a pana Daniela Beneše z možného řízení projektu Cínovec. Jmenujme alespoň namátkou. Aféra za vlády pana Nečase (2014) například. Dále zde byla ta aféra okolo svarů v jaderné elektrárně Dukovany (2015) viz. Déle můžeme zmínit vysoce ztrátové investice v zahraničí (2013-2021) popsané například. Nelze se tedy divit, že si pan Beneš raději rychle zajistil své místo ve vedení ČEZ, a.s., na další čtyři roky vizV tomto světle se musíme také dívat na ty útoky nejprve na protikorupční útvary Policie ČR vizdále pak na státního zástupce Pavla Zemanaa dále pak také na vedení tajných služebNic však není ještě ztraceno. ČEZ, a.s. je nyní majoritním vlastníkem Geometu, s.r.o. který je vlastníkem těžebních práv na ten kopec Cínovec. Česká republika je pak cca 70% vlastníkem ČEZu a.s. a může v tom stále ještě něco udělat.Já bych Vám pane ministře doporučil následující postup:Vážený pane ministře, chtěl bych Vás požádat podle zákona č. 109/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, viz, abyste upravil a doplnil informace o množství a cenách kovů v ložisku Cínovec v mnou uvedené tabulce viz výše. Žádám o uvedení informací o všech osmi kovech uvedených v mé tabulce a dále o všech ostatních kovech, jejichž celková hodnota v uvedeném ložisku Cínovec přesahuje podle Vašich informací 1 miliardu korun.Dále se prosím vyjádřete k mnou navrženému plánu na převod těžebních práv zpět na Českou republiku.Dále prosím uveďte, zda by nebylo vzhledem ke špatnému vedení projektu do dnešního dne lépe odložit další rozhodnutí v této věci až na další vládu.Dále prosím zvažte, zdali by nebylo lepší až do dalšího projednání poslaneckou sněmovnou a příslušnými výbory pozastavit veškerá unáhlená rozhodnutí v této věci. Dále zdali by nebylo vhodné využít Vašich pravomocí a pozastavit i veškeré další kroky ČEZu v této věci a to až po volbách.Protože považuji tuto věc za velmi důležitou pro všechny občany ČR zveřejním tento můj dopis v tisku.Očekávám Vaši písemnou odpověď do naší datové schránky ID: 9pgjpt9 v termínu do 8. září 2021 a již dopředu uvádím, že ji opět zveřejním.S přátelským pozdravemIng. Oldřich MaděraMADĚRA, spol. s r.o.jednatel