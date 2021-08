Ještě k Cínovci

9. 8. 2021

čas čtení 3 minuty





Pokud by právo těžby nebylo přiznáno vlastníku Geometu, tedy EMH, hrozí Česku arbitráže, protože naši političtí geniové podepsali ředu smluv o vzájemné ochraně investic. (Lze připomenout paskvilní smlouvu s USA, která vedla ke ztrátě 10 miliard v arbitráži s Lauderem).





EMH sídlí na Britských Panenských ostrovech, protože tam je takovou smlouvou rovněž chráněna. Česká vláda se rozhodla vniknout přes ČEZ alespoň částečně do EMH. Memorandum, které poslala Sobotkova vláda nemělo žádný vliv na případný český podíl na zisku. Bylo to vyjádření ochoty spolupracovat s EMH.







Tím se dostáváme k druhé stránce problému, tedy těžbě a extrakci lithia (a dalších kovů) z vytěžené horniny. Česko musí spolupracovat na těžbě, protože půjde o obrovské množství horniny, kterou není možné převážet na velké vzdálenosti.





Otázka je, jestli jsme vůbec schopni těžbu a extrakci lithia zvládnout. Půjde o vyvlastňování potřebných pozemků a odpor ochránců životního prostředí. Spor o kousek pole s farmářkou Havránkovou trval 18 let. Samotná těžba se totiž nevyplácí. Podle odhadu EMH je očekávaný zisk za 20 let trvání těžby asi 1 miliarda korun. Lze předpokládat, že nakonec budeme hradit likvidaci škod, které na našem území vzniknou. To přece známe z těžby uhlí.





Rozhodující je, co vlastník s extrahovaným lithiem udělá dál. Každý další krok představuje přidanou hodnotu. Podle některých zpráv by mohl státní podnik DIAMO získat právo na těžbu někdy po roce 2025. Je zřejmé, že jde o složitý problém, který nemůže vyřešit jeden ministr.







K tomu dodává Oldřich Maděra: