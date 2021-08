Texaské město Austin zažívá covidovou katastrofu

9. 8. 2021

čas čtení 1 minuta





Úřady zoufale zapřísahají občany, aby zůstávali doma, nosili roušky a nechali se očkovat. Počet volných lůžek na jipkách ve městě klesl na šest



Počet nákaz v texaském města Austin exponenciálně roste. Tamější činitelé varuje před katastrofou. Texas se stává epicentrem pandemie.



Komunální správa v Austinu v sobotu vydala prostřednictvím svého systému krizových zpráv vážné varování, aby obyvatelstvo zůstávalo doma, nosilo roušky a nechalo se očkovat. Institut veřejného zdraví v Austinu zvýšil riziko obyvatelstvu do kategorie 5, což je nejvyšší kategorie.

Texaské zdravotnické služby mají už jen šest volných lůžek na jipkách. V metropolitní oblasti Austinu je už 510 pacientů hospitalizováno s covidem, 184 je na jipkách a 102 je na ventilátorech.



Asi třetina nedávných hospitalizací jsou pacienti pod padesát let. To podtrhuje vážnou hrozbu varianty delta pro mladší Texasany, kteří se odmítli nechat očkovat.



Celkem je nyní Texas co do počtu nákaz v USA na druhém místě za Floridou. Za posledních čtrnáct dní tam stoupl počet infekcí o 134 procent. A od února do poloviny července bylo 99,5 procent Texasanů, kteří zemřeli na covid, neočkovaných.



V okrese Travis je plně očkováno téměř 64 procent osob nad dvanáct let. V celém státě je plně očkováno asi 53 procent obyvatel. V některých oblastech je však očkování ještě nižší.



Nedávno v okrese Bexar v městě San Antonio došlo k dennímu nárůstu infekcí o více než 300 procent.



Místní zdravotničtí činitelé jsou mají však problém, protože texaský guvernér Greg Abbot vydal příkaz, jímž omezil mandáty pro očkování a nošení roušek.



Podrobnosti v angličtině ZDE

