Američtí republikáni zacházeli s covidem jako s biologickou zbraní. Pak se to obrátilo proti nim

9. 8. 2021

Trumpův tým se domníval, že koronavirus poškodí demokratické státy a demokratické guvernéry. Jenže virus nerozlišuje





Nejmocnější konzervativci ve Spojených státech od začátku koronavirové pandemie šíří dezinformace o covidu a zesměšňují prokázané metody boje proti této chorobě, od roušek, přes očkování, až po rozestupy. Jejich činy způsobily, že jsou Spojené státy postižené větší mírou nákazy a vyšším počtem úmrtí a větší hospodářskou krizí, než kdyby se chovali odpovědně. Navzdory statisícům dobře zdokumentovaných úmrtí a nové vlny nákaz, republikáni dále o covidu šíří posměch a lži. Jejich zlá vůle se stala natolik znormalizována, že nikdo v podstatě nezkoumá její podstatu. Je to biologická válka prostřednictvím propagandy, píše Rebecca Solnit.



Jareda Kushnera lze považovat za duchovního dědice armády, která obléhala v roce 1346 město Caffa u Černého moře. Podle dobového svědectví obléhající vojáci katapulty dopravili do obléhaného města mrtvoly nakažené morem. Často se o tom hovoří, že takto přišel mor do Evropy, kde usmrtil během dalších 15 let desítky milionů lidí, třetinu obyvatelstva Evropy. Kushnerův koronavirový tým nerealizoval celostátní strategii, byl přesvědčen, že koronavirus útočí nejsilněji na demokratické státy v USA a že jejich obyvatelé obviní své demokratické guvernéry.



Na začátku pandemie byla tvrdě postižena města Seattle a New York a republikáni si zřejmě představovali, že pandemie zasáhne demokratické státy a demokratická města v první řadě. Je pravda, že v roce 2020 byly disproporčně pandemií postiženi černoši, Jihoameričané a indiáni. Abychom to řekli jasně: republikáni umožnili masové umírání, protože usoudili, že to především postihne jejich oponenty.



Nicméně demokratičtí guvernéři, domorodci a občané s umírněnými až levicovými názory si poradili s pandemii lépe. Nejpostiženějšími oblastmi v USA jsou nyní republikánské státy a regiony. Nedávno měla Florida, kterou vede popírač covidu guvernér Ron DeSantis, 20 procent veškerých amerických nákaz, přestože má jen 7,5 procenta obyvatelstva USA. Guvernéři Floridy a Texasu zakázali nošení roušek, a učinili tak úsilí chránit veřejné zdraví, včetně zdraví dětí, aktem vzdoru měst a škol.



Republikánští novináři Tucker Carlson a Laura Ingraham jsou duchovními dědici lorda Jefferyho Amhersta, britského vojenského velitele, který r. 1763 poslal podřízenému tento dopis: "Nemohli bychom do těch vzbouřených indiánských kmenů dostat neštovice?" Přesvědčují Američany, aby se nenechali očkovat.



Konzervativní reakce na pandemii má samozřejmě ještě další aspekt. V ultrapravicové ideologii je svoboda - hlavně pro bělošské muže - absolutním cílem. I pouhé uznání systémů, v nichž jsme všichni provázaní, by bylo břemenem "svobodného člověka", protože by musel projevovat odpovědnost vůči druhým a vůči celku. Právo nakazit se a dál šířit někdy smrtící a často ochromující nemoc se obhajuje jako antiteze odpovědnosti toto nedělat. Někteří republikáni se rozhodli vést biologickou válku - někteří jsou jen nástroji v této válce.



