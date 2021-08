Německo: Kandidát CDU/CSU se v průzkumech propadá

13. 8. 2021

čas čtení 2 minuty

Konzervativci trvají na tom, že Armin Laschet svůj úkol zvládá, zatímco se na ně dotahují Zelení a SPD.

Německá předvolební kampaň míří do finále a konzervativní uchazeč o post kancléře leží v provazech ringu, píší Johanna Treecková a Laurenz Gehrke.

Kandidát na kancléře Armin Laschet (CDU) ve středu odstartoval kontaktní kampaň návštěvou boxerského klubu ve Frankfurtu, kde se snažil přesvědčit místní publikum, že má srdce na to vstoupit do boje.

"Boxeři dostávají rány, ale jsou zvlášť schopní soustředit se, bojovat," prohlásil Laschet poté, co sundal rukavice po tréninkové exhibici.

Otázkou však je, zda Laschet dokáže zasadit ránu opravdovým protivníkům. 26. září půjde o to, kdo vystřídá Angelu Merkelovou, která vládla 16 let.

Šest týdnů před volbami se Laschetův osobní rating blíží jednociferným číslům. Koalice CDU/CSU pak v průzkumech zažívá volný pád - z 30 % na 23 % za necelý měsíc. Zdá se nepravděpodobné, že by představení ve Frankfurtu stačilo k nakopnutí Laschetovy kampaně.

Ačkoliv středa přinesla oficiální zahájení Laschetovy mobilní kampaně, vedl už kampaň po celé týdny v talk shows a při veřejných vystoupeních. Bylo by slabé říci, že se mu moc nedařilo.

Der Spiegel tento týden napsal, že to co Laschet předvedl spíše připomínalo parodii. Ani konzervativní list Frankfurter Allgemeine Zeitung, který je normálně přirozeným spojencem konzervativců, není o mnoho benevolentnější.

Laschet je zvyklý na pozici černého koně. Vlastní stranu překvapil, když v roce 2017 vyhrál zemské volby v Severním Porýní-Vestfálsku.

Mnozí také pochybovali, že se mu podaří uspět v letošní nominaci kancléřského kandidáta CDU.

Jenže na rozdíl od těchto případů, které v konečné instanci souvisejí s Laschetovou schopností pohybovat se v kuloárech vlastní strany, jeho osud v podzimních volbách bude záviset na tom, co si o něm myslí skuteční lidé. A až do této chvíle to pro něj nevypadá dobře.

Jeho návštěvy míst postižených povodněmi se změnily v PR katastrofu.

V středečním průzkumu RTL získali konzervativci 23 %, což je nejhorší výsledek od května a jen o tři body více než Zelení. Sociální demokraté naopak tři body získali a jsou na 19 %. Podpořila je rostoucí popularita kandidáta na kancléře, ministra financí Olafa Scholze.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

