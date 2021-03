JAMA: Invermektin není proti covidu efektivní

5. 3. 2021 / Boris Cvek

Kdybych to věděl, počkal bych do dnešního dne, kdy mi do mailové schránky přišlo jako každý den rutinní oznámení o nových článcích v JAMA (Journal of the American Medical Association). Nečekal jsem, že tam najdu randomizovaný, dvojitě zaslepený klinický test ivermektinu, o němž jsem psal včera.

Lékaři z Kolumbie srovnávali dvě skupiny pacientů s mírným covidem: 200 pacientů bralo ivermektin (300 mikrogramů na kilogram váhy po dobu pět dní) a 198 placebo. Problém tohoto klinického testu je nízký věk pacientů (medián věku 37 let), takže nakonec ve skupině s placebem zemřel jen jediný, ve skupině s ivermektinem žádný. Pokud jde o odeznění příznaků, tak medián doby k tomu potřebné byl ve skupině s ivermektinem 10 dní a ve skupině s placebem 12 dní. Po 21 dnech byl poměr lidí bez symptomů 82% vs. 79% (ivermektin vs. placebo). Počet pacientů, jejichž stav se zhoršil během testu více než 12 hodin po randomizaci, byl 4 vs. 6.

Takto nějak by měl být proveden a publikován klinický test, který ukazuje účinnost tohoto léku proti covidu. Měla by asi být zvolena starší skupina či obecně skupina s rizikovým statusem. Pokud tomu správně rozumím, hlavní myšlenka o účinnosti ivermektinu spočívá v tom, že tento lék brání pomocí potlačení viru covidu tomu, aby pacient z lehké formy nemoci přešel do její těžké formy. Bylo by tedy zapotřebí při srovnání randomizovaných skupin vidět v placebo skupině mnohem větší procento progrese onemocnění a úmrtí. V každém případě tento klinický test, který byl právě publikován v JAMA, jednom z nejlepších lékařských časopisů na světě, nepotvrzuje žádným způsobem naději, že by ivermektin mohl být efektivní při léčbě covidu.

Odkaz na zdroj:

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777389?guestAccessKey=ab31cadb-b516-469a-be55-bbbf6b2c7b11&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jama&utm_content=olf&utm_term=030421