Za tři týdny bude po trpělivosti

5. 3. 2021 / Karel Dolejší

Andrej Babiš, tento bojovník proti "nemehlům" v politice, "neví, co bude za tři týdny" . - Přitom vůbec není těžké v hrubých rysech domyslet, co se stane po vypršení vládou vyhlášeného nedopečeného lockdownu, pokud se situace významně nezlepší. Velká část české společnosti vypotřebuje veškerou trpělivost, kterou až dosud měla s kašparem, který trpí spasitelským komplexem a v posledních několika letech si hraje na premiéra.

Podnikatelé, kteří udržovali své obchody a provozovny od loňského března ve stavu hibernace a neustále doufali, že se jim podaří ze zapeklité situace nějak dostat, právě začínají zavírat. Ne, neposlouchejte štěkot vzteklých psů z Hradu - nekrachují "neschopní", ale buď ti, kdo v menších a středních firmách neměli velké vnitřní rezervy, nebo dále ti, kdo nejsou neoddělitelně přisáti na prs státního rozpočtu jako premiérův Agrofert. Schopnost přežít chaotická protipandemická opatření s podnikatelskými schopnostmi souvisí asi stejně jako schopnost nakrást si v privatizaci podnikatelské impérium se schopností řídit středně velký evropský stát.

Učitelé jsou doslova "nadšeni" z vyhlídek na premiérem navržené administrativně přiznané maturity a nikdo jim neřekne, jak bude jejich profese nadále vypadat. Mohou počítat s prezenční výukou? A kdy? Od září? Nebo spíše od druhého pololetí/letního semestru školního roku 2021-2022?

Dělnické profese? Pomalu i je začíná postihovat nezaměstnanost, vyhlídky jsou nejasné, do budoucna žádné jistoty. Poté, co jim vláda v krizi populisticky snížila daně, vyšlo najevo, že pokud si i práci udrží, stejně se pěkně rychle dočkají opětovného nárůstu daňové zátěže. V opačném případě by nezbylo než škrtat ve výdajích na školství, sociální zabezpečení a zdravotnictví. Což by samozřejmě zaměstnanecké skupiny v principu odkázané na státní služby nesmírně nadchlo.

A zdravotníci? Ti toho právem mají ze všech nejvíce dost už teď.

Za tři týdny zkrátka bude po trpělivosti s touto vládou.

Babiš už by měl s Márou usilovně vymýšlet, s čím pak předstoupí před občany.