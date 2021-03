Koronavirus:Testování splašků je nesmírně účinnou prevencí pandemie

Průběžné zpravodajství:

8. 3. 2021

- Mexiko zaznamenalo dalších 2734 nákaz a 247 dalších úmrtí.









Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

- Nikolas Löbel, poslanec za německou stranu CDU Angely Merkelové, rezignoval poté, co bylo zjištěno, že jeho firma vydělala na překupnictví s rouškami statisíce euro.- Francie darovala 15 000 vakcín proti covidu Slovensku. To za posledních 14 dní zaregistrovalo 24.09 úmrtí na 100 000 obyvatel, nejvyšší počet na světě. Slovensko v neděli oznámilo, že zaregistrovalo sedm případů jihoafrické varianty.- Británie zaznamenala za posledních 24 hodin jen 82 úmrtí na covid-19, minulou neděli to bylo 144 úmrtí a je to poprvé od října 2020, co počet denních mrtvých poklesl pod 100. Počet nových denních nákaz byl 5177 a byl nejnižší od září 2020. Ve srovnání s předchozím týdnem (22.-28. února) poklesl v Británii počet mrtvých o 35 procent.- Švýcarsko těsnou většinou 51 procent, z iniciativy ultrapravicové strany, zakázalo lidem zakrývat si na ulici, v obchodech a v restauracích obličej. Roušky jsou dovoleny.- Severní Makedonie dostala první zásilku ruské vakcíny Sputnik V.- Ve skotském Glasgow byl zatčen "malý počet" lidí poté, co fanoušci katolického fotbalového klubu Rangers oslavovali vítězství těchto fotbalistů ve skotské lize.- Více než tisíc návěštěvníků klubů v Amsterodamu dostalo povolení shromáždit se mimo lockdown v rámci zkoušku jak by se mohly uprostřed pandemie bezpečně konat velké akce.