Vydělají farmaceutické společnosti na vakcínách proti covidu miliardy?

- Vydělají farmaceutické společnost na proticovidových vakcínách miliardy? Moderna a Pfizer účtují více než 30 dolarů za každou jednotlivou vakcínu. Firma Moderna byla založena před 11 lety a dosud nikdy nezaznamenala zisky. Má jen 830 zaměstnanců. Firma Pfizer byla založena r 1849, loni měla zisk 9,6 miliardy dolarů a zaměstnává 80 000 lidí. Jiní výrobci vakcín, AstraZeneca a americká firma Johnson & Johnson, přislíbily, že až do konce pandemie nebudou na poskytování vakcín vydělávat. Očekává se, že v roce 2021 prodá vakcínuy za 15-30 miliard dolarů. O zisky se dělí půl na půl s německou firmou BioNTech. Její zakladatelé, manželská dvojice tureckých lékařů Ugur Sahin a Özlem Türeci se stali loni multimilionáři. Hodnota akcií jejich firmy vzrostla o 156 procent. - Očekává se, že Moderna prodá r. 2021 vakcíny v hodnotě 18-20 miliard dolarů, hodnota jejích akcií za poslední rok stoupla o 372 procent. Firma Johnson & Johnson prodá vakcíny v hodnotě 10 miliard dolarů. AstraZeneca prodá vakcíny za 2-3 miliardy dolarů. ZDE

-Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, šéf Světové zdravotnické organizace, požaduje, aby byly zrušeny patenty na proticovidové vakcíny, "protože jsme ve válce". Profesorka Sarah Gilbert, tvůrkyně vakcíny z Oxfordské university vyrobené ve spolupráci s firmou AstraZeneca, však v pátek v britském rozhlase varovala, že se to "tak nedá dělat": "34.33 "To je příliš zjednodušené. Musíme zajistit, že když se vakcíny budou vyrábět, musí se při tom dodržovat standard. Musejí to být stejné vakcíny jako ty, které vyrobil původní výrobce. A to AstraZeneca dělá velmi úspěšně. Spolupracuje s množstvím výrobců po celém světě a poskytuje jim sublicence pro tu vakcínu. Nesdílí jen ten patent, sdílí materiál, sdílí techniku, sdílí knowhow a podporuje ty nejrůznější výrobce, aby ty vyráběné vakcíny měly požadovanou kvalitu. Pokud bychom jen sdíleli ta autorská práva a nechali lidi po celém světě, ať si to vyrábějí jakkoliv, sami, trvalo by jim to velmi dlouho, než by vyrobili vakcínu, která by se dala používat. A regulační orgány by to pak považovaly za jinou vakcínu. A musela by se znovu testovat úplně od začátku." ZDE (audio, od minuty 34.33, registrace)